La “operación de desinformación” de la CIA que engañó a Irán y permitió rescatar a los pilotos estadounidenses

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de los dos pilotos estadounidenses derribados en Irán, declaró ayer lunes el director de la institución.

“Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso”, declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto al presidente Donald Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Trump, por su parte, dijo que en total se utilizaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses para rescatar a los dos pilotos. Explicó que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro y otras 155 en la segunda misión de rescate. Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

El presidente amenazó además con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate el pasado fin de semana.

Un taxi junto a una pancarta que muestra al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

Trump aseguró que su Gobierno está “buscando” al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán “a la cárcel”.

“Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice”, dijo Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo.

Estados Unidos rescató el fin de semana a dos pilotos de la Fuerza Aérea después de que el caza en el que volaban fuera derribado por las fuerzas militares de Irán.

El viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario The Washington Post y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán.

El domingo, el mandatario anunció que se había conseguido rescatar al piloto que estaba perdido, en lo que calificó como una de las operaciones de búsqueda “más osadas” de la historia.

Lobby de las oficinas de la CIA en Virginia, Estados Unidos. Foto: archivo El País.

Las declaraciones de ayer no constituyen la primera vez que el mandatario o su Gobierno amenaza con consecuencias legales a medios por publicar información filtrada por funcionarios.

En enero de este año, el FBI allanó la casa de una periodista de The Washington Post y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación por filtraciones relacionada con un contratista del Gobierno acusado de manejar de forma indebida material clasificado.

Poco se sabe sobre la identidad del primer piloto rescatado, pero se trata del operador de sistemas de armas que se sentaba detrás del piloto del caza F-15, que fue derribado el viernes. Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido en una provincia en el suroeste de Irán.

El aviador logró eyectarse herido y escaló un pico de unos 2.100 metros antes de ocultarse en una grieta, de acuerdo con The New York Times y Axios.

Gritó “Dios es bueno” por la radio. Los aviadores estadounidenses reciben el entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) para el caso de que tengan que aterrizar en territorio hostil.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa de la Casa Blanca. Foto: AFP

Sus chalecos de combate llevan una baliza de radio/GPS para transmitir su posición, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola.

Trump escribió el domingo que el piloto estaba “gravemente herido”.

CBS News informó que había sido trasladado a Kuwait.

Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar que suponía capturarlo con vida.

Se desató entonces una carrera durante el fin de semana, con imágenes difundidas en redes sociales de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Irán.

Nave derribada por Irán desató intensas operaciones de búsqueda tanto por parte de EE.UU. como de fuerzas iraníes. Foto: AFP

La CIA desempeñó un papel clave en su localización y lanzó una “campaña de engaño” para hacer creer a Irán que ya había sido encontrado, informaron The New York Times y The Financial Times, dato que ayer confirmó la propia agencia.

La operación para extraerlo de la zona fue lanzada en la noche del sábado al domingo. Participaron cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL.

Los comandos de la Marina, conocidos por su participación en la operación de 2011 para matar al líder de Al Qaeda Osama bin Laden, tenían la tarea de sacar al aviador, mientras que aviones de ataque estadounidenses los cubrían, añadió The New York Times, que cita a funcionarios bajo condición de anonimato.

El aviador fue finalmente rescatado cuando las fuerzas iraníes llegaban al lugar. Los efectivos estadounidenses abrieron fuego para mantenerlas a raya, según los informes. Según Trump, no se perdieron vidas estadounidenses. EFE, AFP