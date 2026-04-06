Israel ataca mayor yacimiento de gas del mundo mientras Trump rechaza propuesta de alto al fuego de mediadores

La Casa Blanca confirmó este lunes que recibió una propuesta de mediadores para un alto al fuego Irán por 45 días, en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente, aunque aclaró que el presidente Donald Trump no la aprobó. Mientras tanto, Israel intensificó sus ofensivas contra infraestructura energética iraní, en ataques que, según sus autoridades, afectan sectores clave de la economía del país persa.

"Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa", señaló un funcionario de la Casa Blanca a AFP, al referirse a la propuesta de tregua impulsada por mediadores internacionales. Según medios estadounidenses, la iniciativa plantea una pausa de 45 días en las hostilidades, aunque Washington no ha dado señales de avanzar en esa dirección.

El mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 1 p.m. ET (15:00 hora de Uruguay) en la que podría referirse a la evolución del conflicto. Hasta ahora, la postura oficial mantiene el respaldo a las operaciones en curso.

Ataques de Israel a Irán golpean sector energético

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que cazas de su país atacaron la mayor planta petroquímica en Asaluyeh, en el sur de Irán. Según indicó en un videomensaje, la instalación representa cerca del 50% de la producción petroquímica iraní.

Katz aseguró que, junto con un ataque previo a otra planta la semana pasada, ambas infraestructuras —que concentran alrededor del 85% de las exportaciones del sector— quedaron "inhabilitadas". "Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", sostuvo.

Medios iraníes reportaron explosiones en el complejo de South Pars, que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo. La agencia Fars indicó que "se han oído varias explosiones" en la zona, mientras que Tasnim detalló que los ataques alcanzaron instalaciones de las empresas Mobin y Damavand, responsables de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas.

Yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico AFP

De acuerdo con esas fuentes, el suministro eléctrico en el área quedó interrumpido, aunque señalaron que South Pars no sufrió daños directos y continúa operativa.

Katz advirtió además que Israel continuará los ataques. "Las acciones contra Israel agravarán el daño económico y estratégico" sobre Irán hasta llevarlo "al colapso de sus capacidades", afirmó.

El sábado, otra planta petroquímica fue atacada en Mahshahr, en el suroeste, causando cinco muertos.

Instalaciones de la fase 15-16 del yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, a orillas del Golfo Pérsico AFP

Además, el ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó momentáneamente de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. Una universidad adyacente también sufrió daños.

Tras las amenazas de Trump de atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles "crímenes de guerra".

Cualquier ataque dirigido contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es "ilegal" e "inaceptable", advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Personal de emergencia se encuentra detrás de vehículos dañados en una calle frente a un edificio alcanzado por un ataque con proyectiles iraníes en Ramat Gan, en el centro de Israel, el 6 de abril de 2026. AFP

Por su parte, Irán continuó sus ataques contra los países del Golfo. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, un nuevo bombardeo israelí golpeó el sur de Beirut, considerado un bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una advertencia de evacuación.

En Israel, los rescatistas anunciaron haber recuperado los cadáveres de las cuatro personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, tras el impacto de un misil iraní el domingo.

Las autoridades iraníes no han actualizado el número de víctimas desde la primera semana de ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, cuando informaron 1.230 muertos. Sin embargo, la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que los fallecidos superan los 3.400, incluidos más de 1.500 civiles.

En Israel, los ataques con misiles iraníes y proyectiles del grupo chií Hizbulá han provocado la muerte de 22 personas. A esa cifra se suman cuatro mujeres palestinas fallecidas en Cisjordania.

Con información de EFE y AFP