Trump tiene una salida a la guerra

Si antes no estaba claro, ahora es innegable. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu iniciaron una guerra con Irán asumiendo que provocarían un cambio de régimen rápido y sencillo. Subestimaron enormemente la resistencia de los líderes iraníes supervivientes y su capacidad militar no solo para dañar a Israel y a los aliados árabes de Estados Unidos, sino también para bloquear la ruta marítima de petróleo y gas más importante del mundo.

Esto está causando graves perjuicios a la economía global, incluyendo la bolsa estadounidense, y Trump no tiene ni idea de cómo salir del aprieto que ha creado al iniciar una guerra sin considerar las consecuencias.

Resulta realmente vergonzoso ver al presidente estadounidense contradecirse constantemente, pasando de afirmar que los líderes iraníes supervivientes prácticamente han accedido a todas sus demandas, que la guerra está cerca de terminar y que Trump ha ganado, a admitir que no tiene ni idea de cómo liberar el estrecho de Ormuz del control iraní. Si los aliados occidentales de Estados Unidos, a quienes Trump nunca consultó antes de la guerra, no envían sus ejércitos y armadas para hacer el trabajo por él, pues mala suerte para ellos, dice: tenemos todo el petróleo que necesitamos. Eso, a menos que Trump decida «arrasar» —su palabra favorita— la base industrial y las plantas desalinizadoras de Irán hasta que Irán se rinda.

En resumen, estamos presenciando las consecuencias de poner en el Despacho Oval a un hombre impulsivo e inestable que se postuló a la presidencia principalmente para vengarse de sus adversarios políticos. Luego se rodeó de un gabinete elegido por su atractivo físico y su disposición a anteponer la lealtad a Trump a la lealtad a la Constitución. Si a eso le sumamos las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado dispuestas a darle cheques en blanco, todo termina por desembocar en una toma de decisiones descuidada e indisciplinada, incluyendo el inicio de una guerra de gran envergadura en Oriente Medio sin un plan para el día después.

Trump es un niño grande jugando con cerillas —el ejército más poderoso del mundo— en una habitación llena de gas.

Por si todo esto fuera poco, tenemos un secretario de Defensa, Pete Hegseth, que profesa creencias nacionalistas cristianas extremas y que, según se informa, la semana pasada celebró una sesión de oración en el Pentágono en la que oró para que las tropas estadounidenses desataran una «violencia abrumadora contra quienes no merecen piedad… Pedimos esto con firme confianza en el poderoso nombre de Jesucristo».

En otras palabras, ahora son nuestros guerreros religiosos contra los de Irán.

Si no se tratara del liderazgo de mi propio país —y si Irán no fuera, en efecto, la fuerza más desestabilizadora de Oriente Medio y su transformación no un objetivo digno para su pueblo y sus vecinos—, simplemente me sentaría a observar el espectáculo, disfrutando de ver a Trump recibir su merecido.

Pero es mi país. Que Irán desarrolle armas nucleares es una amenaza que podría desatar la proliferación nuclear en todo Oriente Medio. Y todos vamos a recibir lo que Trump se merece.

¿Qué hacer? Trump debería dejar de lado su plan de paz de 15 puntos —que sería ridículamente complicado de implementar— y reducirlo a dos: Irán renuncia a sus más de 430 kilos de uranio altamente enriquecido, casi apto para fabricar bombas, y a cambio, Estados Unidos renuncia a un cambio de régimen. Ambas partes acordarían entonces poner fin a todas las hostilidades. Es decir, no más bombardeos estadounidenses e israelíes, no más cohetes iraníes ni de Hezbolá, no más bloqueo del estrecho de Ormuz y, por supuesto, no más tropas terrestres estadounidenses desembarcando en Irán.

«Tenemos que darnos cuenta de que lo que más desea el régimen iraní es mantenerse en el poder, y lo que más desean Estados Unidos e Israel es que Irán no tenga una bomba», dijo John Arquilla, exprofesor de análisis de defensa en la Escuela Naval de Posgrado y autor del próximo libro «La problemática forma de hacer la guerra en Estados Unidos». «Ambas partes pueden conseguir lo que más desean si están dispuestas a renunciar a lo que más desean en segundo lugar».

Para Estados Unidos e Israel, el segundo premio, después de eliminar el uranio altamente enriquecido de Irán, sería un cambio de régimen. Eso ya no parece probable, y Trump ha comenzado a sentar las bases para abandonar ese objetivo. El domingo declaró a la prensa que, dado que Estados Unidos e Israel han asesinado a varias decenas de altos dirigentes iraníes, "se trata realmente de un cambio de régimen". Los líderes iraníes eran "un grupo de personas completamente diferente", que, según él, "han sido muy razonables".

Por supuesto, esto es absurdo y una excusa para ocultar el hecho de que Estados Unidos e Israel sobreestimaron enormemente su capacidad para derrocar al régimen iraní utilizando únicamente la fuerza aérea.

Según se informa, el equipo de Trump ha estado negociando a través de Pakistán con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien tiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, que parece ser el verdadero poder en la sombra. El régimen iraní restante bien podría estar dispuesto a considerar la posibilidad de renunciar a su uranio a cambio de su supervivencia.

Sí, un millón de problemas quedarían sin resolver, pero eso es lo que sucede cuando se intenta usar la fuerza sin una planificación a largo plazo para solucionar un problema complejo.

En términos generales, un problema complejo se define como aquel que se resiste a soluciones rápidas o permanentes. Implica numerosas variables interdependientes. Los resultados nunca son definitivos, simplemente son mejores, peores o suficientemente buenos. Cada problema complejo es esencialmente único, lo que significa que no existe un modelo perfecto y preexistente para resolverlo. Y las soluciones a menudo tienen consecuencias irreversibles, lo que significa que no se puede revertir fácilmente una decisión.

Esa es, probablemente, la mejor definición del problema de Irán que se me ocurre.

Si bien puede que nunca lo haya expresado con estas palabras, si observamos las acciones del presidente Barack Obama con respecto a Irán, es evidente que comprendió que se trataba de un problema complejo y, por lo tanto, la opción más sensata era centrarse en el interés fundamental de Estados Unidos, intentar asegurarlo y aprender a convivir con las demás características del problema, mitigándolas en la medida de lo posible.

Esa fue la lógica del acuerdo de Obama con Irán en 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto, que impuso límites verificables internacionalmente al programa de enriquecimiento de uranio del país, y su decisión de tolerar el creciente arsenal de misiles balísticos iraníes y el fomento de milicias interpuestas en Líbano, Siria, Yemen e Irak, que no representaban una amenaza para Estados Unidos.

El acuerdo de Obama con Irán funcionó según lo previsto. Cuando Obama dejó el cargo, las restricciones a la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán —verificadas por inspectores internacionales— significaban que Irán, si incumplía el acuerdo, necesitaría al menos un año para producir suficiente material fisible para una ojiva nuclear, lo que daría tiempo suficiente al mundo para reaccionar.

Sin embargo, Trump, a instancias de Netanyahu, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018. Pero Trump nunca forjó una estrategia alternativa eficaz para impedir que Irán obtuviera suficiente uranio para una bomba. La administración Biden intentó solucionar el desastre de Trump, pero no logró que Irán aceptara.

Cuando Trump regresó al poder, volvió a descuidar la creación de una alternativa. Así, Irán pasó de estar a un año de obtener una bomba nuclear bajo el acuerdo nuclear de Obama a estar a semanas de distancia, debido a la temeraria retirada de Trump de la estrategia de Obama sin un reemplazo efectivo. Y ahora, con esta guerra, Trump ha convertido la situación en un problema realmente complejo.

Por eso debemos simplificar esto al máximo. Estados Unidos debería garantizar el fin de la guerra, mantener al régimen en el poder, detener la destrucción de la infraestructura iraní e incluso ofrecer cierto alivio de las sanciones petroleras, si Irán entrega todo su material fisible casi apto para armas nucleares y detiene todas las hostilidades. Todo lo demás queda pendiente. (Mientras tanto, un régimen iraní mucho más debilitado tendría que ser más receptivo a su pueblo).

Trump tendrá mucha suerte si los líderes supervivientes del régimen iraní aceptan. Es una muestra de la incompetencia de Trump que ahora tengan su destino en sus manos.

-Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.