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Noticias de Petróleo en El País Uruguay

Trabajadores portuarios pasan junto a un buque portacontenedores en el puerto de Umm Qasr, en Basora, el 12 de marzo de 2026.

Decisión de emergencia: el Tesoro de EE.UU. autoriza el comercio de petróleo ruso ante la escalada de precios

El País
Estados Unidos
13/03/2026, 12:22
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Por El País y Delfina Milder
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparece en directo tras emitir un mensaje en video sobre las relaciones bilaterales con Washington

Sin petróleo y bajo "máxima presión": Cuba cede ante Trump y confirma contactos con EE.UU.

Juan Ignacio Tejedor
Mundo
13/03/2026, 10:47
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Por Juan Ignacio Tejedor , Delfina Milder y El País
Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz

Bloqueo total de estrecho de Ormuz sacude el orden global: sube el petróleo y el fin de la guerra se ve lejano

El País
Mundo
13/03/2026, 03:15
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Por El País y Carlos Ríos
Esta foto, tomada el 11 de marzo de 2026 y difundida por la Marina Real Tailandesa, muestra humo saliendo del granelero tailandés "Mayuree Naree" cerca del Estrecho de Ormuz tras un ataque.

Jaque al petróleo: ataques de Irán disparan precios y el fantasma de la estanflación acecha

Delfina Milder
Mundo
12/03/2026, 14:03
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Por Delfina Milder
Petroleo

¿Qué efectos pueden esperarse del conflicto de Medio Oriente en la economía uruguaya? Lo que dicen Oddone y analistas sobre petróleo, dólar y más

Lautaro Brum
Exclusivo suscriptores
11/03/2026, 04:00
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Por Lautaro Brum
Una mujer sostiene una foto del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, junto a su difunto padre, Alí Jamenei, durante una manifestación en su apoyo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán,

La era de Mojtaba Jamenei inicia con fuego: Irán ataca a Israel y el petróleo supera los 100 dólares

Delfina Milder
Mundo
09/03/2026, 12:57
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Por Delfina Milder y El País
Barcos frenados en el puerto

Cámaras alertan por "celeridad para facilitar la prospección sísmica"; "se desconoce el derecho al trabajo"

El País
Política
27/02/2026, 18:08
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Por El País y Carlos Tapia
Roberto Brandt entrevista Economía y Mercado.jpeg

Petróleo y geopolítica: Venezuela, las contracaras en la región y las exploraciones en Uruguay

Luis Custodio
Exclusivo suscriptores
09/02/2026, 03:30
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Por Luis Custodio
Crisis politica y economica en Cuba

Estados Unidos aumenta la presión, Cuba se queda sin petróleo y alertan por “crisis humanitaria”

El País
Mundo
31/01/2026, 03:15
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Por El País y Carlos Ríos
Una turista se toma una selfie junto a una bandera nacional cubana a media asta en La Habana.

¿Qué le depara el futuro a Cuba, ahora que su principal proveedor de petróleo ha desaparecido?

The New York Times
Exclusivo suscriptores
22/01/2026, 04:00
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Por The New York Times
Alfonso Blanco.jpg

Cómo entender lo que pasa con Venezuela y su petróleo

Alfonso Blanco
Exclusivo suscriptores
19/01/2026, 04:00
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Por Alfonso Blanco
La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Venezuela: Trump vino a liberar su petróleo, no a su gente

Thomas L. Friedman
Exclusivo suscriptores
12/01/2026, 04:00
 · 
Por Thomas L. Friedman
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