Acuerdo de paz Irán-EE.UU. y apertura del estrecho de Ormuz está "en gran medida negociado", anuncia Trump

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el sábado que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel. "Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", declaró.

En su red social dijo haber hablado por teléfono con varios líderes árabes sobre un memorando de entendimiento “relacionado con la PAZ”. Añadió que el acuerdo estaba “sujeto a la aprobación final” por parte de Estados Unidos, Irán y otros países.

No está claro si las últimas negociaciones se limitaron a extender el alto al fuego actual o a alcanzar una paz más permanente.

El anuncio se produjo tras una oleada de esfuerzos diplomáticos de última hora para evitar el regreso a una guerra a gran escala, con mediadores pakistaníes y cataríes viajando a Irán, y la llamada de Trump con líderes de Medio Oriente. Trump también dijo haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo país se unió al ataque inicial a finales de febrero que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene un paraguas al bajar del Air Force One. Foto: AFP

Este sábado por la mañana, Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, declaró que Washington y Teherán se encontraban en la "etapa final" de la redacción de un memorando de entendimiento, un marco que, según él, probablemente pospondría el debate sobre el programa nuclear iraní, un punto conflictivo en las negociaciones, para una etapa posterior.

"Las posturas de ambas partes se están acercando", declaró Baghaei, según comentarios difundidos por los medios estatales iraníes. "Quizás podamos alcanzar una solución mutuamente aceptable".

Tamnbién el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los mediadores paquistaníes afirmaron a lo largo de este sábado que se lograron avances significativos en las negociaciones de paz.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones y reunirse en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad, incluidos los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado propuestas de acuerdo a través de Pakistán, pero Trump ha expresado su frustración porque Teherán no se compromete a dejar de enriquecer uranio y el republicano ha amenazado con retomar la ofensiva militar, rompiendo el alto el fuego vigente desde abril.

Mujer iraní pasa junto a mural antiestadounidense y antiisraelí que dice: "Por la revolución, todos hemos venido", en Teherán. Foto: AFP

Además, Irán pretende cobrar peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, lo que ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.

Estados Unidos, Israel e Irán acordaron un alto al fuego a principios de abril tras más de un mes de guerra. La tregua tenía como objetivo permitir conversaciones sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho.

Con información de EFE y The New York Times