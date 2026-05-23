Estados Unidos prevé un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra: "Hoy o mañana"
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.
"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.
"Ha habido algunos avances, se han logrado algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando", afirmó.
Qué exige EE.UU. para poner fin a la guerra en Irán
Rubio reiteró la exigencia de Estados Unidos de que Irán reabra por completo el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.
Además, Washington exige que Irán entregue el uranio altamente enriquecido.
La "preferencia" de Trump "siempre es resolver problemas como éste mediante una solución diplomática negociada. En eso estamos trabajando ahora mismo", dijo Rubio.
"Pero este problema se resolverá, como el presidente ha dejado claro, de una manera u otra", expresó.
AFP
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