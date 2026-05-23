Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Estados Unidos

Estados Unidos prevé un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra: "Hoy o mañana"

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.

El País
El País
23/05/2026, 11:44
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Foto: AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

La Iglesia Católica ya se organiza para recibir al papa León, crea comisiones y maneja tres escenarios

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.

"Ha habido algunos avances, se han logrado algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando", afirmó.

Qué exige EE.UU. para poner fin a la guerra en Irán

Rubio reiteró la exigencia de Estados Unidos de que Irán reabra por completo el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

Además, Washington exige que Irán entregue el uranio altamente enriquecido.

Se observan embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán.
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán.
Foto: AFP

La "preferencia" de Trump "siempre es resolver problemas como éste mediante una solución diplomática negociada. En eso estamos trabajando ahora mismo", dijo Rubio.

"Pero este problema se resolverá, como el presidente ha dejado claro, de una manera u otra", expresó.

AFP

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Conflicto en Medio Oriente

Te puede interesar