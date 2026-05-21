Tras recibir a Trump, Xi le ofrece té y sonrisas a Putin: las claves del encuentro y el tema tabú de la cumbre

Cuando el líder chino, Xi Jinping, recibió el miércoles en Pekín al presidente ruso Vladimir Putin, en lo que China calificó como la 25ª visita del líder ruso, el tema tabú era el presidente Donald Trump.

Una semana antes, el presidente estadounidense había viajado a la capital china. Durante ese viaje, Xi advirtió a Trump sobre el mal manejo de Taiwán y le pidió que reabriera el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Irán, en un intento de China por estabilizar su turbulenta relación con Estados Unidos.

La visita de Putin, en cambio, fue decididamente más familiar, incluso amistosa. Xi Jinping se reunió con el líder ruso para tomar el té. Juntos, frente a fotografías, rememoraron las visitas anteriores de Putin. Si bien se expresaron con mesura respecto a Estados Unidos, firmaron documentos que condenaban gran parte de las acciones de Trump en el mundo, reafirmando así su postura común.

Putin bromeó, sin la presencia de Xi, diciendo que la visita se producía el mismo día en que Mao Zedong, 54 años antes, había hecho un llamamiento al mundo entero para que luchara contra el imperialismo estadounidense.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, camina junto al presidente de China, Xi Jinping, en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: AFP

A continuación, el líder ruso repitió el mantra de que Moscú y Pekín unían fuerzas no «contra nadie», sino únicamente en defensa de sus propios intereses y de la armonía mundial. “Estamos dispuestos a cooperar con todos, incluidos nuestros socios en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos”, dijo Putin.

A lo largo de la visita, Xi y Putin se presentaron como una fuerza estabilizadora en un mundo sumido en el caos por Washington.

«La hegemonía unilateral está desbocada», le dijo Xi a Putin, según informaron los medios estatales chinos. Se trataba de una referencia velada a Estados Unidos, que este año lanzó una guerra en Irán, capturó al líder de Venezuela y cortó el principal suministro de petróleo a Cuba.

En su discurso a Putin en el Gran Salón del Pueblo, Xi Jinping pidió un cese total de las hostilidades en Oriente Medio y advirtió que sería inaceptable que se reanudaran los combates. El gobierno de Trump ha estado considerando reanudar los ataques, suspendidos desde que se anunció un alto el fuego el mes pasado, para obligar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Xi reconoció el sufrimiento que la crisis está causando a China, que depende de esta vía marítima estratégica para aproximadamente el 40% de sus importaciones de petróleo. También existe una creciente preocupación de que el cierre continuo del estrecho pueda devastar el comercio mundial, principal motor de la economía china.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: AFP

“Una pronta resolución del conflicto ayudaría a reducir las perturbaciones en la estabilidad del suministro energético, el buen funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro, y el orden del comercio internacional”, dijo Xi.

En documentos conjuntos emitidos durante la visita, China y Rusia expusieron una visión de un orden mundial posterior al liderazgo estadounidense que promete a las naciones mayor igualdad y respeto mutuo, aun cuando esos ideales declarados contrastan con la invasión de Ucrania por parte de Moscú y la demostración de fuerza de Pekín en toda Asia.

Los dos países advirtieron conjuntamente contra el retorno de la “ley de la selva” en los asuntos internacionales. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, condenaron el “asesinato” y el “descarado secuestro” de líderes soberanos con fines de cambio de régimen, así como “el lanzamiento traicionero de ataques militares contra otros países”.

También calificaron los planes de Trump de construir un sistema de defensa antimisiles "Cúpula Dorada" como "una clara amenaza para la estabilidad estratégica" y afirmaron directamente que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán habían violado el derecho internacional.

Los líderes estaban deseosos de demostrar que habían fortalecido sus lazos. Xi ensalzó “una nueva fase de colaboración más activa y un desarrollo más rápido” entre los dos países.

Las banderas de Rusia y China se exhiben en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Foto: AFP

Putin se mostró igualmente efusivo y comenzó su discurso a Xi —a quien volvió a llamar "mi querido amigo"— con un proverbio chino que expresaba añoranza: "Un día separados se siente como tres otoños".

Sin embargo, tras esa muestra de solidaridad se esconde una relación desigual. Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China desde que lanzó la invasión de Ucrania, que se ha convertido en un costoso punto muerto, mientras los soldados rusos luchan por ganar terreno y la economía del país se tambalea.

Pero la escasez de petróleo provocada por la guerra en Irán no ha hecho sino reforzar la posición de Rusia como proveedor energético esencial para China. Putin subrayó que Rusia «sigue siendo un proveedor fiable de recursos en medio de la crisis de Oriente Medio, mientras que China actúa como consumidor responsable de estos recursos».

Antes del viaje, Putin había dicho que Rusia y China estaban cerca de dar "un paso adelante muy significativo en la cooperación en materia de petróleo y gas". Algunos analistas interpretaron esto como una posible señal de que los dos líderes podrían llegar a un acuerdo sobre el proyecto Fuerza de Siberia 2, otro importante gasoducto que conectaría a los dos países.

Rusia lleva años presionando a China para que acepte las condiciones. Sin embargo, a Pekín le preocupa que el gasoducto haga que China dependa demasiado de un solo país para su suministro energético. El proyecto se ha estancado debido a disputas sobre detalles clave, como el precio que China pagará por el gas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, en charla informal tomando el té en Pekín. Foto: AFP

El miércoles no se firmó ningún acuerdo sobre el gasoducto propuesto. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que “aún quedan algunos detalles por acordar”.

Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, dijo que la delegación rusa probablemente esperaba que se repitieran las negociaciones sobre el primer oleoducto, "Fuerza de Siberia", que tuvieron lugar de la noche a la mañana en 2014 antes de que ambas partes acordaran una fórmula.

“Esto es lo más cerca que podrían haber estado de una catástrofe en el mercado global, y supongo que a los chinos no les impresiona demasiado”, dijo Gabuev. “O quizás los rusos no están haciendo una oferta lo suficientemente atractiva”.

Putin lleva mucho tiempo abogando por un mundo en el que Washington, Pekín y Moscú funcionen como grandes potencias en igualdad de condiciones, gestionando el mundo entre ellas en lugar de uno en el que Estados Unidos domine al resto.

“Las recientes interacciones entre las tres grandes potencias han planteado la posibilidad de que la cooperación entre China y Rusia pueda ofrecer un nuevo espacio para la participación de Estados Unidos”, afirmó Zhang Xin, profesor del Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal del Este de China.

“La construcción de un mundo multipolar no excluye necesariamente a Estados Unidos; lo que rechaza son comportamientos hegemónicos específicos”, afirmó.

El presidente de China, Xi Jinping estrecha la mano del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Templo del Cielo en Pekín. Foto: AFP

Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, declaró que Putin y Trump podrían reunirse en la ciudad china de Shenzhen en noviembre, presumiblemente en el marco de un foro económico regional. Ushakov también indicó que Rusia esperaba la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Trump para las conversaciones de paz, en las próximas semanas.

Si bien Xi Jinping estrecha lazos con Putin, también ha invertido considerablemente en congraciarse con Trump, cuyos aranceles, restricciones tecnológicas y apoyo a Taiwán pueden perjudicar los intereses de Pekín. La acogida que China ha dado a Trump y Putin refleja el delicado equilibrio que Xi Jinping mantiene.

La bienvenida a Putin en la alfombra roja fue similar a la de Trump, con una inspección de la guardia de honor, una salva de 21 cañonazos y un grupo de niños que lo aclamaban.

Mientras que Trump fue recibido en el aeropuerto por Han Zheng, vicepresidente de China, Putin fue recibido por el máximo diplomático chino, Wang Yi. Yun Sun, directora del programa sobre China en el Centro Stimson de Washington, afirmó que, en su opinión, Han era el funcionario de mayor rango, pero Wang desempeñaba un papel más activo en la política exterior.

Durante la cumbre de la semana pasada con Trump, Xi se mostró cordial, a pesar de las frecuentes tensiones entre Estados Unidos y China. El viernes, Xi llevó a Trump al interior del hermético complejo de la cúpula del gobierno chino en Pekín, conocido como Zhongnanhai, dando a entender que se le estaba concediendo un acceso excepcional.

Trump le preguntó a Xi si había recibido allí a otros líderes mundiales. “Muy rara vez”, dijo Xi. “Por ejemplo, Putin ha estado aquí”. David Pierson y Paul Sonne / The New York Times