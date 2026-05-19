Trump acepta pedido de países del Golfo y pospone ataque a Irán: se están desarrollando “negociaciones serias”

El presidente Donald Trump anunció ayer lunes que pospuso un ataque contra Irán previsto para hoy martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo Pérsico, y afirmó que se están llevando a cabo “negociaciones serias” con Teherán.

Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un “ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable”, según un mensaje publicado en Truth Social.

El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán hoy martes. Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque ya que “se están llevando a cabo negociaciones serias” y que, en su opinión, se podría alcanzar un acuerdo “muy aceptable para Estados Unidos”.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, declaró. Cualquier pacto, dijo Trump, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto: AFP

Más temprano ayer, la cancillería iraní aseguró haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

“Como anunciamos ayer (por el domingo), nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. El vocero añadió que los intercambios “continúan a través del mediador pakistaní”, sin ofrecer más detalles.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X que “dialogar no significa capitular”.

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está “totalmente preparado para cualquier eventualidad”.

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Irán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril. También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán.

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra. El máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería “información en tiempo real sobre las operaciones” en este paso marítimo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.

“Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (...) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos”, afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.