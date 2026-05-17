¿Dónde el gobierno de Estados Unidos eliminó al “terrorista más activo del mundo” y quién era?

Un alto líder del grupo Estado Islámico (EI o ISIS), descrito como “el terrorista más activo del mundo”, murió en una operación conjunta de fuerzas estadounidenses y nigerianas en el país de África Occidental, según anunciaron los presidentes de ambas naciones.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente “bandidos”, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

“Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

En su red Truth Social, Trump dijo que “el terrorista más activo del mundo” fue eliminado en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria. “Con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas”, aseguró Trump.

Es la segunda vez en cinco meses que el republicano lanza una intervención del ejército estadounidense en Nigeria, donde ha denunciado persecución y geneocidio de cristianos. Pero la mayoría de los expertos afirman que los terroristas afectan indistintamente a cristianos y musulmanes.

“Durante meses hemos perseguido a este alto mando del Estado Islámico en Nigeria, que mataba a cristianos, y lo hemos matado, a él y a toda su banda”, celebró en la red social X el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth. El presidente nigeriano, Bola Tinubu, y su ejército confirmaron ayer sábado la información.

El jefe yihadista fue abatido “con varios de sus tenientes, durante un bombardeo contra su complejo en la cuenca del lago Chad”, precisó el presidente nigeriano.

Según las fuerzas de defensa nigerianas, la muerte de Abu Bilal al Minuki “elimina un eslabón esencial por el que el Estado Islámico coordinaba y dirigía sus operaciones en diferentes regiones del mundo”.

El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, había llevado a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto, dirigidos también contra yihadistas del EI. Desde entonces, ambos países reforzaron su cooperación militar.

Nigeria Policías mueren por yihadistas La policía de Nigeria anunció ayer que yihadistas mataron la semana pasada a 17 agentes en un ataque contra un centro de entrenamiento en el país, epicentro de una insurgencia islamista, donde quieren establecer un califato. El ejército afirmó también haber abatido, un día después, a unos 50 yihadistas. EFE

Con información de EFE y AFP