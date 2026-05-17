Países europeos intentan negociar en forma directa con Teherán para pasar por el estrecho de Ormuz

Varios países europeos negocian con Irán con el fin de obtener autorización para cruzar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo bloqueada desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, informó ayer sábado la televisión estatal.

“Después del paso de barcos procedentes de países del este de Asia, en particular de China, Japón y Pakistán, hoy hemos recibido informaciones de que hay europeos que han entablado negociaciones con la marina de los Guardianes de la Revolución” para cruzar el paso, anunció la cadena sin especificar los nombres de estos países.

El bloqueo que ejerce Irán en esta importante vía marítima, por la que antes del conflicto solía transitar cerca de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, perturba los mercados mundiales y otorga a Teherán un instrumento de presión estratégico. Por la mañana de ayer, el jefe de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, dijo que el país había “puesto en marcha un mecanismo profesional de gestión del tráfico” en el estrecho de Ormuz, que pronto estaría operativo. “Solo se beneficiarán [del mecanismo] los barcos comerciales y las partes que cooperen con Irán”, subrayó, y agregó que “se cobrarán las tasas que correspondan por los servicios especializados”.

“La vía permanecerá cerrada a los operadores del proyecto llamado ‘libertad’”, puntualizó, en referencia a una iniciativa militar estadounidense temporal destinada a escoltar a buques comerciales bloqueados en el estrecho. Washington mantiene su propio bloqueo de los puertos iraníes pese al precario alto al fuego que entró en vigor el 8 de abril.

El jueves, Irán anunció que sus fuerzas navales habían autorizado el paso de “más de 30 navíos” chinos por el estrecho. China es el principal importador de petróleo iraní.

Por su parte, Irak exportó en abril a través del estrecho de Ormuz 10 millones de barriles de petróleo, una caída del 89,2% respecto a los meses anteriores a la guerra en Irán del 28 de febrero, cuando exportaba 93 millones mensuales. Así lo anunció ayer sábado el ministro de Petróleo de Irak, Basim Mohamed, en rueda de prensa en Bagdad.

Hackers iraníes

En otros temas, funcionarios estadounidenses sospechan que “hackers” iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, informó CNN. Los “hackers” exploraron sistemas de medición automática de tanques (ATG) que estaban conectados a internet y sin protección de contraseñas, lo que les permitió, en algunos casos, manipular las lecturas en las pantallas de los tanques, pero no los niveles reales de combustible, asegura la CNN, que cita fuentes informadas sobre las situación. No se tiene constancia de que las intrusiones cibernéticas hayan causado daños físicos, pero han generado preocupación por la seguridad, ya que, en teoría, el acceso a un ATG podría permitir a un “hacker” provocar una fuga de gas sin ser detectada, según expertos privados y funcionarios estadounidenses.

Las fuentes indicaron que el historial de Irán de atacar los sistemas de tanques de gas le convierte en uno de los principales sospechosos. Sin embargo, advirtieron que el gobierno estadounidense podría no ser capaz de determinar con certeza quién fue el responsable debido a la falta de pruebas forenses dejadas por los “hackers”.

Con información de EFE y AFP