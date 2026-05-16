Extienden otros 45 días tregua en Líbano y continuarán las negociaciones en búsqueda de "nuevos avances"

Líbano e Israel extenderán su alto al fuego, que expiraba el domingo, por otros 45 días, anunció el ayer viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante el segundo día de conversaciones entre ambos países de Medio Oriente en Washington.

A pesar del alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, el ejército israelí continuó atacando objetivos de la organización terrorista Hezbolá en Líbano. “El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Dijo que el Departamento de Estado auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente, y que el Pentágono reunirá a delegaciones de las fuerzas armadas de ambos países el 29 de mayo.

“Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida”, afirmó Pigott.

Militantes del grupo terrorista libanés Hezbolá. Foto: AFP

Israel afirma que seguirá atacando a Hezbolá, el grupo chií que en solidaridad con Irán desencadenó el conflicto en Líbano y que no participa en las conversaciones en Washington.

La delegación israelí en las negociaciones en Washington está formada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin; mientras que del lado libanés participan la embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam.

Estados Unidos está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y el Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en Washington dos rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego. AFP, EFE