Tensión en Medio Oriente: EE.UU. atacó a dos petroleros que intentaron violar el bloqueo de puertos de Irán

Las fuerzas de Estados Unidos dispararon contra dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán, informó el ejército estadounidense este viernes.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense "neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas" impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X que incluía imágenes de los ataques contra las dos embarcaciones.

El miércoles, un F/A-18 inutilizó otro buque con bandera iraní, disparando su cañón de 20 mm contra el timón de la embarcación.

Y el 19 de abril, el M/V Touska, también con bandera iraní, intentó violar el bloqueo e ignoró múltiples advertencias de un destructor estadounidense, según señaló en su momento el CENTCOM.

Buque petrolero fue atacado por las fuerzas de Estados Unidos. Foto: captura de pantalla.

El buque de guerra estadounidense finalmente ordenó a la tripulación que evacuara la sala de máquinas, que luego destruyó con múltiples ráfagas de su cañón de cinco pulgadas, dejando la nave fuera de servicio.

Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz, una ruta clave para los envíos de petróleo y gas, después del inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

Estados Unidos anunció su bloqueo de los puertos iraníes después de que las conversaciones de paz en Pakistán no lograran un avance decisivo el mes pasado.

Israel y Líbano vuelven a negociar en Washington

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la semana próxima, anunció este jueves un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques de las fuerzas israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá a pesar del alto al fuego.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió el anonimato, indicó a la AFP que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.

El humo se eleva a grandes columnas tras las explosiones en la aldea de Khiam, al sur del Líbano. Foto: AFP

Será el tercer encuentro de este tipo en estos últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no tienen relaciones diplomáticas.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era "perfectamente factible", e insistió en que Hezbolá era el escollo, y no cualquier otra cuestión entre los dos gobiernos.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente cuando Hezbolá, un movimiento apoyado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

AFP, Agencia EFE