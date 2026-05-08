EE.UU. desclasifica archivos sobre ovnis y posible vida extraterrestre: "Tarea histórica sin precedentes"

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos sucesos.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

Gobierno de Estados Unidos desclasifica archivos sobre ovnis. Foto: captura de pantalla.

"Esta es una tarea histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas", señala el gobierno estadounidense en el sitio web.

"Los materiales aquí archivados corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de datos suficientes", agrega.

Vista del sitio web del Departamento de Guerra de EE.UU. sobre UAP y UFOS. Foto: captura de pantalla.

EE.UU. investiga desapariciones y muertes de 10 científicos relacionados a proyectos del gobierno

Desde 2024 circulan en foros de internet teorías conspirativas que conectan las desapariciones o muertes de al menos diez científicos estadounidenses, todos vinculados a proyectos de alto nivel en el gobierno. La mayoría contaba con cargos importantes y trabajaban en proyectos relacionados a la exploración espacial o la investigación nuclear.

A mediados de abril, el presidente Donald Trump se refirió por primera vez al tema y aseguró que desde la Casa Blanca están investigando el tema. "Espero que sea algo al azar y que (los casos) no estén conectados, pero lo vamos a saber en una semana, o semana y media", afirmó en ese momento en una rueda de prensa consignada por Fox News.

"Acabo de salir de una reunión sobre este tema. Esperemos que todo sea una coincidencia, o como quieras llamarlo. Es un asunto muy serio, algunos de ellos eran gente muy importante. Lo vamos a estar investigando en el corto plazo", había agregado.

BREAKING: President Trump vows to look into the 10 scientists who have gone missing or turned up dead:



"I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half."



"I just left a meeting on that subject."



"Pretty serious stuff... Some of them were very important… pic.twitter.com/VMgeZyayXl — Fox News (@FoxNews) April 16, 2026

Con información de Agencia EFE