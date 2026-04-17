Diez científicos de EE.UU. muertos o desaparecidos: quiénes son y qué dijo Donald Trump

El presidente Donald Trump anunció este jueves que la Casa Blanca está investigando las desapariciones y muertes de diez científicos vinculados a proyectos nucleares y de exploración espacial. Los investigadores, que desaparecieron o fallecieron entre 2023 y 2026, ocupaban altos cargos y tenían acceso a información clasificada.

Los rumores que se crearon alrededor de las desapariciones generaron todo tipo de teorías conspirativas que se multiplicaron rápidamente en foros de internet. Los usuarios afirmaban que los casos estaban conectados entre sí, a pesar de que en varios de ellos las autoridades determinaron que no había terceros involucrados ni razones para sospechar que alguien había intentado hacerle daño a los científicos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AFP

La palabra de Donald Trump sobre las muertes y desapariciones de los científicos

Más allá de las teorías conspirativas elaboradas en internet, este jueves el presidente Donald Trump habló por primera vez acerca de una investigación sobre las desapariciones de estos investigadores de alto rango. Se trata de la primera voz del gobierno estadounidense que se pronuncia sobre el tema. El mandatario habló en rueda de prensa y sus declaraciones fueron captadas por Fox News.

"Espero que sea algo al azar y que (los casos) no estén conectados, pero lo vamos a saber en una semana, o semana y media", afirmó.

"Acabo de salir de una reunión sobre este tema. Esperemos que todo sea una coincidencia, o cómo quieras llamarlo. Es un asunto muy serio, algunos de ellos eran gente muy importante. Lo vamos a estar investigando en el corto plazo", añadió.

El nexo común: NASA, energía nuclear y proyectos del Pentágono

Según reconstruye Fox News, la desaparición más reciente data de febrero de 2026. Neil McCasland, general retirado de la Fuerza Aérea que había trabajado en proyectos del Pentágono, salió de su casa el 27 de febrero y nunca volvió. Su esposa explicó a la Policía que había dejado sus lentes y su celular, pero que se había llevado sus botas de escalar, billetera y un revolver de calibre .38.

El general había manifestado sentir una "niebla mental" en los días previos a su desaparición, pero desde las autoridades encargadas de la investigación descartaron la teoría de que estuviera en un estado mental "alterado".

El discurso televisado del presidente estadounidense Donald Trump se ve en la sala de prensa de la Casa Blanca. Foto: AFP

Asesinatos de Carl Grillmair y Nuno Loureiro

En diciembre de 2025, fue asesinado de un disparo el científico Nuno Loureiro, que trabajaba en el MIT. Días después se registró un tiroteo masivo en la universidad de Brown: las autoridades concluyeron que el tirador también había sido responsable del homicidio y cerraron el caso.

Meses después, en febrero de 2026, el astrofísico Carl Grillmair, conocido por su trabajo en el estudio de los exoplanetas, fue asesinado en la puerta de su casa. Un joven de 29 años fue arrestado por el caso, que también tenía antecedentes por robo de autos y copamientos.

Luces de un patrullero, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Misteriosas desapariciones y el Jet Propulsion Laboratory de NASA

Steven García, que trabajaba en el entorno nuclear, desapareció en agosto de 2025. Filmaciones de cámaras de seguridad lo captaron saliendo de su casa con un arma. El hombre dejó atrás su billetera, celular, llaves y auto. La Policía analizó la posibilidad de un suicidio, pero no se ha encontrado el cuerpo

Monica Jacinto Reza, directora de procesamiento de materiales en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, despareció en junio de 2025 mientras hacía trekking en un bosque con un amigo. El hombre explicó que se dio vuelta para preguntarle cómo estaba, Jacinto le indicó que se sentía bien y que, cuando volvió a voltearse para hablar con ella, la mujer ya había desaparecido. Las autoridades rastrillaron el bosque en busca de la científica, pero no encontraron rastros ni de ella ni de sus pertenencias.

Jet Propulsion Laboratory de NASA Foto: Google Maps.

Un cuerpo fue encontrado en el río Quannapowitt

Melissia Cassias, Antony Chavez y Jason Thomas también desaparecieron en 2025, según consigna Fox News. En el caso de Thomas, su cuerpo fue hallado en marzo de 2026 luego de que se descongelara el río Quannapowitt; los investigadores señalaron que no tienen razones para sospechar de un asesinato.

En diciembre de 2024 falleció Frank Maiwald, que trabajaba en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, al igual que Jacinto. No se conocen datos acerca de su muerte y no hay una investigación sobre el caso. Lo mismo pasa con Michael David Hicks, que falleció en 2023 y trabajaba en el mismo laboratorio.