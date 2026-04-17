Cae el petróleo luego de anuncio de Irán sobre apertura del estrecho de Ormuz: barril baja a menos de US$ 90

El precio del barril de brent se desplomó un 11% este viernes después de que Irán anunciara que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego acordado con Estados Unidos.

A las 11:00, hora de Uruguay, el precio del crudo de referencia en Europa bajaba un 11,17 % y el barril se situaba por debajo de los 90 dólares, en los 88,29 dólares.

Extracción de petróleo. Foto: EFE

El brent ha cotizado durante toda la mañana en torno a los 97 dólares hasta el anuncio del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, momento en el que ha comenzado a bajar con fuerza.

En el momento del anuncio la caída era del 9 % y, apenas once minutos después, el precio ha llegado a ceder un 11,75 %, situando el barril en los 87,71 dólares.

El crudo del mar del Norte cerró la jornada del jueves en los 99,39 dólares, por lo que a esta hora se abarata en 11,1 dólares

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. Foto: Tatyana Zenkovich/EFE.

Con el barril ahora en los 88,87 dólares, su encarecimiento desde el inicio del conflicto se reduce al 21,81 %.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", afirmó este viernes en la red social X el canciller iraní.

Wall Street abre en verde y suben las bolsas europeas

A pesar del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, y prohibió a Israel atacar Líbano.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) registraba a esa hora una bajada del 10,44 %, hasta los 84,8 dólares el barril.

Un operador en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) Foto: AFP

De la misma manera, el precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos rebajaba su precio un 7,91 % este viernes, hasta los 38,91 euros el megavatio hora (MWh).

La caída del crudo ha provocado la subida con fuerza inmediata de las bolsas europeas, registrando el mayor incremento la de Fráncfort, con el 2,22 %; seguida de París, con el 2,03 %; Madrid, con el 2 %; Milán, con el 1,69 %; y Londres, con el 0,52 %.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street abrió en verde este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,24 %, el Nasdaq avanzaba otro 1,02 % y el S&P 500 subía un 0,75 %.

Agencia EFE