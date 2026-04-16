Del León XIV a Donald Trump: quiénes son las figuras que marcarán la agenda global en 2026 según la revista Time

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; su homólogo chino, Xi Jinping; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, forman parte de la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista Time en la categoría de Líderes por “su influencia para marcar la agenda global”.

En el caso de Trump, la revista destaca “su capacidad para redefinir la política estadounidense y la exterior del país” mediante “una agenda expansiva que ha alterado los equilibrios internos y ha tenido un fuerte impacto en la escena internacional”.

Sobre Xi, el editor Charlie Campbell subrayó el refuerzo del control político y económico de China y “su estrategia para ampliar la influencia global de Pekín” en un contexto de “creciente rivalidad entre potencias” y de “transformación del sistema internacional hacia un modelo más fragmentado y competitivo”.

En el perfil de Netanyahu, el politólogo Ian Bremmer resaltó su regreso al poder en 2022 y su papel en la reconfiguración del Medio Oriente, marcado por la guerra en Gaza y el aumento de las tensiones geopolíticas, incluyendo la guerra con Irán.

El Papa León XIV durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel. Foto: AFP

El texto sobre el papa León XIV, firmado por el director de cine Martin Scorsese, presenta al pontífice como “una figura de renovación” dentro de la Iglesia católica y el primero norteamericano, destacando sus llamamientos a la reforma institucional y su visión de una Iglesia más abierta.

Por su parte, la periodista Julia Terruso elige a Mamdani por ser “una de las figuras emergentes de la política estadounidense” tras su ascenso a la alcaldía de Nueva York, subrayando su capacidad para movilizar a nuevos votantes con un discurso centrado en la vivienda, el transporte público y los servicios esenciales, convirtiéndose así en “un referente del progresismo urbano”.

La lista incluye también al secretario de Estado Marco Rubio y al gobernador de California, Gavin Newsom, ambos “piezas clave en la política estadounidense actual” y posibles futuros presidentes, según la revista.

El presidente de China, Xi Jinping, asiste a la ceremonia de clausura del XX Congreso del Partido Comunista Chino. Foto: AFP

En el ámbito internacional, la economista Christine Lagarde firma el perfil del primer ministro canadiense, Mark Carney, al que define como una “figura central en la arquitectura financiera global”, mientras que la política Yuriko Koike destaca a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como "símbolo de un avance histórico en la representación femenina dentro de la política nipona".

Asimismo, la revista incluye al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, uno de los candidatos a hacerse con la secretaría general de Naciones Unidas a finales de este año, por "su papel en la gestión de crisis nucleares recientes y su relevancia en la diplomacia multilateral".

La categoría de Líderes de este año refleja, según la publicación, "un escenario global marcado por la rivalidad entre potencias, la reconfiguración de alianzas internacionales y la creciente concentración de poder en figuras cuya influencia trasciende sus fronteras y redefine el equilibrio político mundial".EFE