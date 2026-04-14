Leon XIV, entre la gira por África y el cruce con Trump: "Tengo el deber moral de pronunciarme contra la guerra"

El papa León XIV inició ayer lunes una histórica visita a Argelia, gira marcada por la polémica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. León XIV aseguró que no teme las críticas de Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra.

Poco antes de partir de Roma, el pontífice nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas por parte de Trump, quien arremetió contra los comentarios de León XIV que pedían el fin de la guerra con Irán.

“No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, dijo León a los periodistas en el avión papal que le llevó a Argelia.

“Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, aseguró, aunque reiteró que no se considera un “político “ y que no tiene intención de “debatir” con Trump.

El presidente Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en Truth Social Foto: AFP

Trump aseguró el domingo que “no es un gran admirador del papa” y lo acusó de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”.

En su red Truth Social le calificó además de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”, sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

El presidente también publicó una imagen generada por inteligencia artificial que lo representa a él mismo como Jesús, aunque posteriormente la retiró ante la polémica.

Tras las palabras de León XIV, rechazó disculparse. “Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó Trump ante las preguntas de la prensa sobre si se disculparía. Trump insistió además en que el papa “es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

El Papa León XIV durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel. Foto: AFP

“León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical”, añadió el presidente.

Las críticas de Trump al papa León XIV, seguidas de su divulgación de la imagen en la que aparece encarnado como Jesucristo, generaron una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la clase política de Estados Unidos.

“Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas”, dijo el presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley.

También figuras de la política estadounidense, como la excongresista republicana y exaliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, han condenado las palabras de Trump. “Denuncio completamente esto y estoy rezando en contra de ello”, publicó Greene en la red X.

Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó la publicación de la imagen de Trump como Jesús. “Esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”, dijo.

El Papa León XIV en el Centro de Conferencias “Djamaa el Djazair”. Foto: AFP

Primer día en Argelia

En medio de la polémica con Trump, León XIV fue acogido con honores a su llegada a Argel.

En el primer día de su visita, rindió homenaje ante el monumento de los mártires en Argel a las víctimas de la guerra de independencia contra Francia (1954-1962). Con tiempo lluvioso, depositó una corona de rosas blancas antes de recogerse en silencio unos instantes.

La “paz que permite vislumbrar el futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón”, dijo en inglés, instando a “no añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación”.

Ante el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, las autoridades y el cuerpo diplomático, León XIV invitó también a los responsables del país a promover “una sociedad civil viva, dinámica y libre”.

Por la tarde, el papa visitó la Gran Mezquita, complejo monumental con el minarete más alto del mundo (267 m), antes de dirigirse a la basílica de Nuestra Señora de África, que domina la bahía de Argel.

La basílica simboliza “una Iglesia hecha de piedras vivas” donde “la comunión entre cristianos y musulmanes se construye”, dijo León XIV durante una celebración de carácter interreligioso.

El islam sunita es la religión de Estado en Argelia, donde los católicos representan menos del 0,01% de los 47 millones de habitantes de ese país.

León también acudió en privado a la capilla de los 19 “mártires de Argelia”, sacerdotes y religiosas asesinados durante la guerra civil (1992-2002). En concreto, el papa visitó el Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio de Bab El Oued, en Argel, “para rendir homenaje a la memoria” de la dos religiosas españolas asesinadas en 1994 por islamistas armados durante la llamada ‘década negra’.

El viaje a Argelia es la primera gran gira internacional del papa que lo llevará después a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca. Foto: AFP

“Pensé que era yo como médico sanando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer lunes haber publicado en redes sociales una imagen suya que lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un “médico”.

“Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, declaró a los periodistas en la Casa Blanca después de haber borrado la polémica publicación.

Trump arremetió además contra la prensa por haberse hecho eco de la polémica y dijo que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.