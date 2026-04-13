Trump arremete contra el papa León XIV por pedido de paz: un posteo con IA y la respuesta del pontífice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas el domingo que no es "gran seguidor" del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera la víspera un llamado por la paz. "No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!".

En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Medio Oriente, León XIV había declarado que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia".

Papa Leon XIV Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.

Imagen creada con IA publicada por Donald Trump en su red Truth Social Foto: Truth Social/Donald Trump

Como ya ha hecho en el pasado, León XIV no mencionó a ningún responsable político por su nombre ni señaló a ningún país en particular.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una postura clara contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.

La respuesta del papa León XIV a Donald Trump

El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.

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Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

"Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.

Con información de AFP y EFE