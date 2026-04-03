El cardenal Sturla advierte por la "mentalidad de no tener hijos" en Uruguay y la tendencia a "tener el perrito"

En vísperas del Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascuas, el cardenal Daniel Sturla realizó un llamado a la comunidad cristiana para vivir la fe con alegría y compromiso, en un contexto que definió como marcado por dificultades y "leyes anti-vida". En declaraciones a El País, el arzobispo de Montevideo enfatizó sobre la importancia de dar testimonio del gozo familiar y de buscar la paz en tiempos de incertidumbre.

“En un momento de tristezas, de dificultades y de leyes ‘anti-vida’, es importante dar el testimonio de la alegría que significa tener fe y la alegría de la familia”, afirmó Sturla. El cardenal reflexionó sobre la creciente soledad en la sociedad uruguaya y advirtió sobre una tendencia a dilatar los compromisos personales y la paternidad.

“Hay mucha gente sola en Uruguay y se va creando esa mentalidad de no tener hijos, de dilatar los compromisos, de tener el perrito”, sostuvo el prelado. Si bien aclaró que no tiene reparos con el cuidado de los animales —especialmente para quienes están solos—, subrayó que el desafío central es “cultivar los vínculos humanos”. En ese sentido, destacó el valor de la infancia como un “regalo enorme” que alegra tanto al hogar como a la sociedad en su conjunto.

Para Sturla, no existe una verdadera paz sin una cultura que proteja la vida de forma integral, incluyendo la de los niños por nacer. Por ello, invitó a los fieles a rezar por la concordia y a comprometerse con un estilo de vida más fraterno y abierto a Dios.

El riesgo del "mesianismo exitoso"

Durante su reflexión, el cardenal advirtió contra la búsqueda de respuestas inmediatas y los "caminos fáciles". Citando un análisis del papa Benedicto XVI sobre el Evangelio de Mateo, Sturla recordó que en algunas traducciones el nombre de Barrabás era también Jesús, lo que obligaba a la multitud a elegir entre dos tipos de líderes.

“Por un lado, el ‘Jesús Barrabás’, cuyo nombre podría significar ‘el hijo del padre’ como un título mesiánico; y por otro, el Jesús de Nazaret, a quien veían abandonado por sus amigos y convertido en un desecho humano”, explicó.

Según el arzobispo, la elección de la gente por Barrabás responde a la búsqueda de soluciones inmediatas: “Ahí se entiende que hayan preferido el mesianismo exitoso y triunfal, y no el de Jesús, que supone un compromiso personal, un trabajo interior y el triunfo del amor. A este es al que seguimos; no promete cosas fáciles, pero tenemos la convicción de que no seremos defraudados”.

En esta línea, pidió a los cristianos trascender la fe superficial y entrar en el misterio de un Dios que, lejos de evitar el dolor, lo atraviesa para abrir un camino de esperanza.

Lenoble le llevó una bandera uruguaya a León XIV. Foto: @jorgelenoble

La agenda del Papa en la región

Finalmente, el cardenal se refirió a la esperada visita del Papa León XIV a Uruguay. Según Sturla, el Sumo Pontífice aguardará a que finalice el ciclo electoral en Perú para definir la fecha de su viaje, que podría concretarse antes de que termine este año.

Debido a su pasado como obispo en Perú, León XIV ha optado por la prudencia para no interferir con la campaña electoral de ese país.

“Hasta que no haya un presidente electo en Perú, yo creo que no va a haber noticias”, señaló Sturla.

Dado que el nuevo mandatario peruano asumirá sus funciones el 28 de julio, se espera que el anuncio oficial sobre la gira sudamericana —que incluiría también a Argentina— se realice en el segundo semestre del año.