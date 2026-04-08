¿Qué implica el acuerdo entre Trump e Irán? Claves del alto al fuego y el impacto en el petróleo

El acuerdo de alto al fuego entre Irán y Estados Unidos ha sido recibido con alivio en todo el mundo. Sin embargo, lo que sigue a partir de ahora es incierto. Ambas partes se atribuyeron la victoria tras el anuncio del acuerdo, mediado por Pakistán. Irán afirma que permitirá el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, un corredor crucial para el petróleo y el gas mundiales, siempre que coordinen con sus fuerzas armadas. El presidente Donald Trump había amenazado con destruir "toda la civilización" iraní si no se reabría el estrecho.

Pero las compañías navieras parecen reacias a regresar a la ruta marítima, al menos de inmediato. Los ataques dispersos en el golfo Pérsico continuaron la madrugada del miércoles, horas después de que se alcanzara el acuerdo. Israel dejó claro que continuaría su campaña militar contra Hezbolá en el Líbano.

¿Qué contiene el acuerdo?

Estados Unidos e Irán acordaron cesar los combates durante dos semanas. La administración Trump quiere que el petróleo, el gas y otras materias primas vuelvan a fluir por el estrecho, al menos temporalmente.

El acuerdo no pone fin a la guerra, pero se espera que dé tiempo a ambas partes para alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo. Los inversores se mostraron optimistas: los precios del petróleo cayeron bruscamente tras la noticia, mientras que las bolsas asiáticas repuntaron el miércoles por la mañana.

Sin embargo, horas después del anuncio, se produjeron algunos ataques en la región del Golfo. No estaba claro con qué rapidez la noticia del acuerdo llegó a los comandantes locales iraníes, quienes tienen la potestad de tomar sus propias decisiones sobre ataques bajo el sistema de control descentralizado de Irán.

Publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas entre EE.UU. e Irán. Foto: Truth Social/@realDonaldTrump.

¿Qué propició el acuerdo?

Trump llevaba días intensificando sus amenazas. Repitió en varias ocasiones que destruiría las centrales eléctricas y la infraestructura civil de Irán si no se reabría el estrecho de Ormuz.

El martes, llevó la retórica un paso más allá: "Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás", escribió en redes sociales. Atacar deliberadamente la infraestructura civil para coaccionar a un gobierno es un crimen de guerra.

Las amenazas han sido un elemento central del enfoque diplomático de Trump. Sus comentarios del martes sugirieron que estaría dispuesto a violar tanto el derecho estadounidense como el internacional.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes también presionaron a Irán con ataques: los estadounidenses lanzaron más de 90 ataques contra la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, mientras que Israel bombardeó vías férreas y puentes en todo el país.

Mientras Trump amenazaba a Irán, Pakistán trabajaba para negociar un acuerdo.

El acuerdo se concretó. Trump lo anunció en redes sociales, poco más de una hora antes de la fecha límite del martes a las 8 p. m., hora del este.

¿Qué podría suceder ahora?

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que había invitado a delegaciones estadounidenses e iraníes a conversaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, el viernes.

¿Esto incluye al Líbano?

En el Líbano reinaba la confusión sobre si formaba parte del acuerdo.

Pakistán afirmó que sí. Pero Israel declaró que el alto el fuego no se aplicaba a su vecino del norte, donde las fuerzas terrestres israelíes han estado combatiendo a Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán. El miércoles, Israel emitió una orden de evacuación para los residentes de Tiro, ciudad del sur del Líbano. El ejército libanés advirtió a los desplazados del sur, cerca de la frontera con Israel, que no regresaran a sus hogares todavía.

Israel también sufrió ataques, y el miércoles sonaron las sirenas de emergencia alertando sobre la llegada de misiles iraníes.

Una persona señala el sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

¿Se reabrirá el estrecho de Ormuz?

Irán afirma que sí. Sin embargo, no está claro si las navieras consideran que el estrecho es seguro para el tránsito. El gigante naviero Maersk declaró el miércoles que estaba analizando el acuerdo. "El alto el fuego puede crear oportunidades de tránsito, pero aún no proporciona plena seguridad marítima, y necesitamos comprender todas las posibles condiciones", afirmó en un comunicado.

Amelia Nierenberg / The New York Times