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El País Mundo Estados Unidos

La medida que tomará Trump en el estrecho de Ormuz tras la tregua con Irán: "Se ganará muchísimo dinero"

El presidente estadounidense asegura que se generarán "grandes ingresos" luego de acordar un alto al fuego de dos semanas con Irán, evitando una nueva escalada en la guerra en Medio Oriente.

El País
El País
08/04/2026, 11:18
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Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al estrecho de Ormuz.
Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al estrecho de Ormuz.
Foto: AFP/MarineTraffic.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles 8 de abril de 2026 una medida que llevará a cabo Estados Unidos y que tendrá un impacto den el precio del petróleo, poco después de que su gobierno e Irán acordaran un alto al fuego de dos semanas.

Según el mandatario republicano, el país norteamericano ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz. "Los Estados Unidos de América ayudarán con la acumulación de tráfico en el Estrecho de Ormuz. ¡Habrá mucha acción positiva! Se ganará muchísimo dinero. Irán puede empezar el proceso de reconstrucción", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Tregua al filo del plazo y dos semanas para negociar: el plan de Irán que Trump ve "viable" y la apertura de Ormuz

Trump añadió que su país estará abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente "permaneciendo cerca" para asegurarse de que "todo salga bien".

Publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas entre EE.UU. e Irán.
Publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas entre EE.UU. e Irán.
Foto: Truth Social/@realDonaldTrump.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado una restricción significativa en el suministro global de petróleo, lo que ha impulsado al alza los precios. Una mayor fluidez en este punto estratégico para el transporte energético contribuiría a moderar las cotizaciones. Por este estrecho fluye la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

El precio del petróleo se desploma tras alto el fuego entre EE.UU. e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploman los precios del petróleo global

Tras el anuncio del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que supondrá la apertura del estrecho de Ormuz, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este miércoles un 18,08 %, hasta los US$ 92,52 el barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 13,3% hasta los US$ 94,71.

Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades con Irán, Teherán aseguró que durante las dos próximas semanas habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica.

Barcos circulan por el estrecho de Ormuz
Barcos circulando por el estrecho de Ormuz.

"Un gran día para la paz mundial", empezó Trump en su mensaje.

Sin embargo, no se conoce con detalle cómo operará el paso por el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas de alto el fuego, ya que Trump asegura que se ha abierto completamente mientras que Irán dice que cualquier cruce deberá coordinarse con Teherán.

Con información de EFE y AFP

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