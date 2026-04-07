La NASA capturó una "puesta de la Tierra": la asombrosa foto de Artemis II que evoca la misión del Apolo 8

Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise"), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un "atardecer" de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la NASA.

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite.

La legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

La NASA lanza las primeras fotos desde el lado lejano de la luna. Foto: NASA /EFE

Los astronautas inician el regreso a la Tierra tras batir récord de distancia

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión. "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

Luna observada desde la misión Artemis II Foto: AFP.

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia". "Son pioneros modernos, todos ustedes", dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", añadió. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso".

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La misión actual superó la anterior marca, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: EFE/ @NASA

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo".

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

La vista de la Luna desde la nave espacial Orion mientras orbita a su alrededor HANDOUT/AFP fotos

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.

"Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

AFP