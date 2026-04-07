"Autosacrificio" y cadenas humanas para proteger centrales eléctricas: la campaña del régimen de Irán

Las cadenas humanas en Irán se desplegaron este martes en distintas ciudades del país para proteger centrales eléctricas, tras amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar la infraestructura energética. La movilización fue impulsada mediante una campaña en línea y mensajes de texto.

Según informaron autoridades iraníes, más de 14 millones de personas se registraron para participar en estas acciones. Sin embargo, esa cifra no pudo ser verificada de inmediato, ni tampoco el número real de participantes presentes en cada punto. Las primeras imágenes difundidas mostraban grupos de decenas de personas formando cadenas en distintos lugares.

La iniciativa se produce luego de advertencias estadounidenses sobre posibles ataques a instalaciones clave y a horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán de las 20:00 (21:00 en Uruguay). En este contexto, la Casa Blanca ha desmentido las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, después de que Trump amenazara con la aniquilación de "toda una civilización".

La agencia estatal IRNA difundió imágenes de ciudadanos formando una cadena humana “en apoyo de las centrales eléctricas” en la ciudad de Bushehr, donde se encuentra una central nuclear. A su vez, la televisión estatal y la agencia Mehr mostraron escenas similares frente a la principal central eléctrica de Tabriz y en una planta ubicada en Mashhad.

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Iranians form human shield at Kazeroun power plant ahead of Trump’s threatened strikes. pic.twitter.com/vb0U4sXcxG — Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2026

Además de las instalaciones energéticas, también se registraron concentraciones en otras infraestructuras estratégicas. Según informó Mehr, una multitud se reunió en el principal puente sobre el río en la ciudad de Ahvaz, ante la posibilidad de que estos puntos también sean objetivo de ataques.

Los movimientos ciudadanos se dan en respuesta a la escalada de acciones militares de Estados Unidos e Israel, que ya han impactado en diferentes objetivos dentro del país. Un eventual ataque directo a plantas energéticas representaría, según autoridades iraníes, un salto significativo en el conflicto.

Ciudadanos iraníes se congregan durante un acto conmemorativo, 40 días después del mortal ataque a una escuela infantil en la ciudad sureña de Minab. AFP

En el plano político, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, publicó una imagen del supuesto sistema de registro para las cadenas humanas y aseguró haberse sumado a la iniciativa. “Mohamad Baqer Qalibaf está dispuesto a sacrificar su vida por Irán”, expresó.

La embajada de Irán en Sudáfrica publicó en X: "En Irán se ha puesto en marcha una campaña llamada 'Janfada' (autosacrificio), en la que la gente se inscribe para sacrificarse por Irán y defender su patria. Más de 14 millones de iraníes están listos para servir a su nación, entre ellos, el valiente Presidente del Parlamento de Irán".

El concepto de autosacrificio también ganó visibilidad en redes sociales, donde la palabra persa “janfada” se convirtió en tendencia. En ese marco, el presidente Masud Pezehskian afirmó en X que millones de iraníes se anotaron para defender al país. “Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas para defender a Irán”, escribió.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

Por su parte, Trump advirtió este martes que “morirá toda una civilización” en Irán si el país no cumple con el plazo fijado para abrir el estrecho de Ormuz.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

En cuanto al ultimátum de esta noche, cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí".

Con información de EFE y AFP