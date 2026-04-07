EE.UU. e Israel atacan la isla de Kharg, principal terminal petrolera de Irán: qué se sabe hasta ahora

La isla iraní de Kharg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a unas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

Varios misiles lanzados desde aviones de combate o buques provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Según informa la cadena estadounidense Fox, los bombardeos han alcanzado bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habría implicado un despliegue de tropas en la isla, solo los ataques aéreos.

Vista satelital de la isla de Kharg Foto: AFP fotos

Trump: "Una civilización entera morirá esta noche"

El presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¿QUIÉN SABE?", agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

"47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", sentenció el mandatario estadounidense.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán. Foto: SAUL LOEB/AFP

Kharg, la isla "fortaleza" de Irán que exporta el 90% de su crudo

La pequeña isla iraní de Kharg ocupa un lugar mucho mayor que su tamaño en el tablero geopolítico mundial. Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la costa de la provincia de Bushehr, este territorio se convirtió en el principal centro de exportación petrolera de Irán y, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, en un objetivo estratégico observado de cerca por Estados Unidos e Israel.

Durante años, el acceso a la isla estuvo estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargado de proteger las instalaciones que sostienen buena parte de la economía iraní.

Actualmente, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán salen desde Kharg, lo que convierte a la isla en el principal enlace entre el crudo iraní y los mercados internacionales, especialmente el de China.

En círculos militares occidentales se debate desde hace tiempo si atacar la infraestructura petrolera de Kharg podría afectar seriamente las finanzas del gobierno iraní. Por ejemplo, el exprimer ministro israelí Yair Lapid planteó recientemente que destruir las instalaciones de la isla debilitaría al régimen.

Gran parte del valor estratégico de Kharg radica en su ubicación. Las aguas profundas que rodean la isla permiten que superpetroleros carguen crudo con facilidad, algo que no ocurre en buena parte de la costa continental iraní.

El petróleo llega a Kharg a través de oleoductos submarinos conectados con los principales campos petroleros del país, donde luego se almacena antes de ser exportado.

Según datos del mercado energético, en febrero de 2026 Irán aumentó los envíos desde la isla hasta más de tres millones de barriles diarios, reforzando aún más su papel central en el sistema petrolero nacional.

Con información de EFE y AFP