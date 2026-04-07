En mundo en vilo: el plazo de Donald Trump expira, Irán y Estados Unidos cruzan amenazas y aumenta el temor

Esta noche la guerra en Medio Oriente puede dar un giro de 180 grados, cuando venza el plazo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para que libere el paso por el estrecho de Ormuz.

Trump reiteró ayer lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

El presidente impuso como plazo límite la noche de hoy martes (las 20.00 hora de Washington, 21.00 en Uruguay) para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo Pérsico, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (por hoy martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas.

Monumento a Qassem Soleimani, el comandante asesinado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en Teherán. Foto: AFP

En medio de las amenazas, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo” pero “no es suficiente”.

“Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”, dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a Estados Unidos a través de Pakistán.

La propuesta iraní, a la que ha tenido acceso la agencia oficial IRNA, incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán.

La República Islámica rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”, informó el medio estatal iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán, en la Casa Blanca. Foto: AFP

Esta nueva propuesta iraní llega después de que Washington entregara un plan de 15 puntos a través de Pakistán hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.

Irán rechazó además una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna.

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”.

“No puedo decirte, no lo se”, respondió Trump ayer a periodistas cuando fue consultado en la Casa Blanca sobre su próxima decisión en la contienda, después de que en la última semana haya dicho que “está llegando a su fin” y luego se haya contradicho asegurando que va bombardear a la nación islámica hasta llevarla “a la edad de pierda”.

Una mujer camina junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: AFP

Posteriormente, el mandatario fue consultado sobre las propuestas de paz que se han planteado desde Irán y respondió diciendo: “tengo el mejor plan de todos (...) pero no les diré cuál es”.

Las negociaciones para el fin de la guerra bajo la mediación de Pakistán se desarrollan bajo la presión del ultimátum impuesto por Trump el fin de semana a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a su infraestructura civil.

Irán prometió represalias “más devastadoras” si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes.

President Trump on Iran: "The entire country could be taken out in one night. And that night might be tomorrow night." pic.twitter.com/pJ0NqxIMpZ — CSPAN (@cspan) April 6, 2026

Trump desestimó las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional. “No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró a periodistas en la Casa Blanca.

En tanto, el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, reprochó ayer lunes al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, su “falta de consideración” por la seguridad de los países del Golfo Pérsico ante los ataques diarios de Irán contra la región en el marco de la guerra.

En una llamada que recibió Abdulrahmán de Araqchí, el también jefe de la diplomacia catarí expresó la condena de su país ante el “continuo ataque iraní contra Catar y los países de la región”, según un comunicado de Exteriores de Catar, al tiempo que subrayó que esta escalada “hacia países que se han mantenido al margen de la guerra constituye una temeraria falta de consideración por la seguridad de la región y una actitud irresponsable”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán, en Washington, Foto: AFP

Hizo hincapié en que atacar “infraestructuras civiles y las capacidades de los pueblos es un comportamiento rechazado y condenado por cualquier parte bajo cualquier circunstancia”. Por ello, el responsable catarí llamó a que todas las partes respeten el derecho internacional y eviten que los pueblos “sufran las consecuencias de los conflictos”.

Insistió en que una “solución diplomática integral y permanente sigue siendo la única opción para resolver la crisis”.

La relación entre Catar e Irán atraviesa su momento más crítico a raíz de la guerra, dado que Doha ha denunciado repetidos ataques contra su territorio, incluida la base aérea de Al Udeid , la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. AFP, EFE