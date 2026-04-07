Ultimátum de Trump a Hamás: el plazo que el presidente de EE.UU. le dio al grupo terrorista para dejar las armas

La Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que Hamás finalice un acuerdo para desmilitarizar la Franja de Gaza antes de que termine esta semana, según cuatro diplomáticos informados sobre las conversaciones, aumentando así la presión sobre el grupo militante palestino para que ceda el poder.

La exigencia de la Junta de Paz, un organismo internacional creado para supervisar el alto el fuego de seis meses en Gaza, requeriría que Hamás aceptara renunciar prácticamente a todas sus armas y compartir los mapas de su red de túneles subterráneos.

El plazo refleja tanto el afán de la administración Trump por lograr un alto el fuego duradero en Gaza como su creciente impaciencia con Hamás, incluso en un momento en que la atención de Estados Unidos e Israel está centrada en una nueva guerra con Irán.

Según informaron cuatro diplomáticos, se espera que representantes de la Junta de Paz y de Hamás se reúnan en El Cairo hoy martes para concluir un acuerdo de desmilitarización antes de que finalice la semana. Si bien los funcionarios se mostraron firmes en cuanto al plazo, este podría modificarse.

Palestinos desplazados instalaron sus tiendas de campaña y refugios entre los escombros de los edificios destruidos. Foto: AFP

Si Gaza se desmilitariza, las fuerzas israelíes se retirarían de gran parte o de la totalidad del territorio, según un documento interno de la Junta de Paz obtenido por The New York Times y autenticado por dos funcionarios.

Se levantarían las restricciones israelíes de larga data a la entrada de bienes esenciales al territorio, se concedería amnistía a los militantes y se entregarían caravanas con viviendas temporales, añade el documento. The New York Times