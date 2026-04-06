Gobierno de Israel desarrolla inteligencia artificial para alertar a sus ciudadanos, en qué consiste y cuándo se activa

En la guerra en la Franja de Gaza y en sus dos guerras con Irán en menos de un año, Israel emplea inteligencia artificial (IA) para perfeccionar su sistema de alerta temprana de misiles. En junio de 2025, durante el conflicto de doce días con Irán, la llegada de misiles activaba alertas aéreas en toda la ciudad y los israelíes tenían que correr a refugiarse, varias veces al día. Pero ahora los sistemas que advierten de un ataque inminente son más sofisticados y localizados. Al principio, cada alerta que sonaba se aplicaba a toda la ciudad pero ahora el sistema es más preciso. Esto significa que los israelíes pueden pasar menos tiempo en los refugios.

Desde el 28 de febrero y el nuevo ataque de Israel y EE.UU. a Irán que desató la actual guerra en Oriente Medio, el país vuelve a estar en alerta. Sin embargo, antes las alarmas sonaban en todo Tel Aviv cada vez que un misil se dirigía a la zona, mientras que actualmente están ultralocalizadas.

En los últimos meses la defensa civil israelí ha modernizado su sistema para hacer la vida más llevadera bajo la amenaza de los misiles. El cambio ha sido posible gracias a la IA, que ayuda a predecir dónde es probable que caigan los proyectiles.

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo terrorista palestino Hamás que desencadenó la guerra de Gaza, “se han disparado contra Israel más de 60.000 misiles, cohetes, drones y amenazas aéreas”, dijo el excomandante de la defensa aérea Ran Kochav. “Cada lanzamiento ha sido objeto de un análisis que incorpora: trayectoria, tiempo, ángulo de lanzamiento y firma de radar”, explicó, unos datos que se procesan con ayuda de IA.

La empresa de defensa israelí Elbit Systems también ha desplegado su sistema SkyEye. “La IA recopila millones de datos y realiza fusión de datos”, dijo Yehoshua Kalisky, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv. Hace 20 años, en la guerra de 2006 con Hezbolá, “el país estaba dividido en 25 zonas de alerta”, dijo una fuente del Mando de la Retaguardia, pero ahora “hay 1.700”.

Las principales ciudades están ahora divididas en subzonas para evitar el confinamiento innecesario en refugios. La vía de comunicación es una aplicación, descargada en más de 4 millones de teléfonos, que transmite alertas geolocalizadas en tiempo real.

AFP