Siete lesionados, entre ellos una bebé de 15 meses, tras siniestro de tránsito entre dos autos en ruta 9

La Policía Caminera informó este domingo de un siniestro de tránsito que tuvo la participación de dos automóviles y en el que siete personas, entre ellas un bebé, resultaron heridas. El hecho ocurrió sobre las 13:50 horas en la ruta 9 Km 87.900, a la altura de Gregorio Aznárez.

Uno de los vehículos circulaba por ruta 9 e intentó girar a la izquierda para tomar Camino Maestra Delia G. Mendizabal, impactando fronto lateralmente con un segundo auto que circulaba por ruta 9 en sentido contrario.

El primer automóvil era conducido por un hombre de 64 años, que se le diagnosticó "traumatismo de tórax". Fue trasladado al Hospital de Maldonado y el control de alcoholemia arrojó resultado cero.

Un primer acompañante de 23 años resultó "politraumatizado moderado" siendo trasladado a Maldonado a coordinar. A una segunda acompañante mayor se le diagnosticó "traumatismo de tórax y lumbar", siendo trasladada al Hospital de Maldonado.

Siniestro de tránsito en ruta 9 este domingo 5 de abril de 2026. Foto: Policía Caminera.

El segundo automóvil que circulaba por ruta 9 era conducido por un hombre de 32 años, al que se le diagnósticó "traumatismo encefalocraneano (TEC) sin pérdida y traumatismo abdominal". Se le dio de alta en el lugar, y la espirometría dio resultado cero.

Su primera acompañante de 25 años resultó "politraumatizada moderada" siendo trasladada al Sanatorio Cantegril. Otra acompañante, de 15 años, fue diagnosticada con "TEC sin pérdida, herida cortante en lengua", y fue dada de alta en el lugar.

Una bebé de 15 meses que era trasladada con Sistema de Retención Infantil sufrió un "TEC leve" y fue dada de alta en el lugar.

El total de lesionados es siete, pero no de entidad tratándose de lesiones leves, señaló Caminera.