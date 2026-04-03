El operativo de la Armada en la costa de Maldonado para salvar a un tripulante tailandés intoxicado

Un tripulante de un buque mercante fue trasladado este viernes por personal de la Armada Nacional al Hospital Mautone, de Maldonado, luego de que consumiera accidentalmente un producto químico. El incidente se registró cerca del mediodía de este viernes e implicó una evacuación por helicóptero.

Según informó la Armada, el buque mercante "Thor Chaicana", con bandera de Singapur, estaba fondeado en la zona este, a unas 17 millas náuticas de Piriápolis. El tripulante, un joven tailandés de 23 años, había ingerido por accidente un producto químico y presentaba dificultades para respirar, por lo que desde el buque solicitaron apoyo a la Prefectura del Puerto de Montevideo.

El servicio de radioconsulta médica destinado a incidentes en el mar recomendó que lo mejor era evacuar al joven y llevarlo a un centro de salud, por lo que se desplegó un helicóptero AB-412 y una aeronave de ala fija O-2 Skymaster, al lugar del incidente. También se hicieron consultas al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, para obtener asesoramiento sobre el producto ingerido y el tratamiento correspondiente.

Personal de la Armada hace operativo de evacuación médica en Maldonado. Foto: Armada Nacional.

El tripulante fue trasladado al Hospital Mautone, de la ciudad de Maldonado, para recibir atención médica especializada. El joven llegó al lugar en condiciones estables y fue atendido por los médicos del centro de salud.

Operativo de evacuación médica de la Armada Nacional. Foto: Armada Nacional.

Ómnibus que viajaba de Cataratas a Montevideo volcó en Flores

Un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito este viernes por la mañana en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Flores: vuelca un ómnibus de la empresa EGA que regresaba de Cataratas y ocho pasajeros están heridos Foto: Policía Caminera.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

La espirometría del conductor tuvo resultado negativo. En el transporte no viajaban menores de edad, según lo reportado por Policía Caminera.

Pese a la magnitud del incidente y la presencia de unidades de emergencia en el lugar, la ruta ya se encuentra liberada para el tránsito. Personal de Policía Caminera y efectivos de la Jefatura de Policía de Flores trabajaron en el punto para asistir a los damnificados y regular la circulación.

Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos detalles sobre la evolución de los heridos y los peritajes técnicos para determinar el origen del siniestro.