Pescador uruguayo cayó el domingo de una embarcación en el Puerto del Buceo: Armada continúa su búsqueda

Un operativo de búsqueda y rescate se desarrolla desde el domingo, y continuó en la jornada del lunes, en las inmediaciones del Puerto del Buceo, luego de que un tripulante uruguayo del buque pesquero de bandera nacional “Rosicler” cayera a las aguas del Río de la Plata.

El incidente fue reportado a las 08:55 horas del domingo por la Prefectura de Trouville (PREVI), activando de inmediato al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) ante la desaparición del hombre en las proximidades de la boya Buen Viaje, informó la Armada Nacional.

Según los testimonios brindados por el resto de la tripulación, el momento del accidente fue presenciado de forma directa: el hombre cayó al agua y se hundió de inmediato, sin volver a emerger a la superficie. El trabajador no llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de la caída y vestía ropa de lluvia de color naranja, elementos que marcan la urgencia de las tareas de rastrillaje en una zona de condiciones meteorológicas adversas.

El despliegue de la Armada en la zona

Desde el inicio de la emergencia, se dispuso un despliegue coordinado de medios marítimos. Actualmente, el operativo cuenta con la participación de dos embarcaciones neumáticas de la Prefectura de Trouville y la lancha de patrulla ROU 16, perteneciente al Comando de las Fuerzas de Mar, que se encuentra navegando en el área de búsqueda.

Durante la mañana del domingo también prestó asistencia una unidad de la Asociación de Salvamentos Marítimos (ADES), la cual retornó al Puerto del Buceo sobre el mediodía tras completar su fase inicial de apoyo.

Las tareas de rescate se ven dificultadas por el estado del tiempo en la zona costera, lo que ha impedido hasta el momento el uso de recursos aéreos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que se mantienen a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas en Maldonado para incorporar una aeronave B200T de la Aviación Naval al rastrillaje.