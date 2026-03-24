Pescador artesanal fue detenido en el puerto de Punta del Este tras golpear a un lobo marino

Un pescador artesanal que vive y trabaja en el puerto de Punta del Este fue detenido por Prefectura luego de que golpeara en reiteradas ocasiones a un lobo marino. El caso fue investigado a raíz de las denuncias de vecinos de la zona.

El hombre, que es conocido en el puerto, también le pedía dinero a las personas que circulaban por allí para comprarle pescado al lobo y alimentarlo. "Ante esta situación concurrió personal de esta unidad y se procedió a notificar al pescador. Como siguió con la misma conducta, se lo condujo a la unidad de Prefectura y se le dio intervención al fiscal de turno", explicó el prefecto Ignacio Álves a Subrayado (Canal 10).

Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País

Según planteó Álves para la investigación se tomó como insumo las cámaras de vigilancia del puerto de Punta del Este. El hombre ya había sido intervenido en varias oportunidades por maltrato a los lobos marinos y por otros hechos ocurridos en el puerto.

"Es un pescador artesanal que vive acá mismo en el puerto. La gente que estaba en el lugar se comunicó con la Prefectura y se actuó en consecuencia", agregó.