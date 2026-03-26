Investigan la muerte de un pescador en el río San Luis de Rocha: su camioneta continúa desaparecida

La Jefatura de Policía de Rocha investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 62 años que había salido de su hogar con el objetivo de disfrutar de una jornada de pesca.

La alerta fue dada por un familiar directo, quien, al promediar el mediodía, denunció ante las autoridades la pérdida de contacto total con la víctima, quien se había desplazado hacia el lugar en una camioneta Renault Kangoo con un tráiler y una lancha de aluminio.

Al arribar al sitio señalado, los efectivos policiales se encontraron con que la lancha permanecía sobre su tráiler y los implementos de pesca estaban intactos, pero no había rastros del hombre ni del vehículo.

Tras un intenso operativo de búsqueda que involucró a diversas unidades de apoyo durante toda la tarde, el personal logró localizar el cuerpo en las inmediaciones.

Operativo policial en Rocha. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Pericias de Policía Científica y autopsia

La Fiscal a cargo del caso fue notificada de inmediato y dispuso el relevamiento exhaustivo de la escena por parte de Policía Científica. Entre las diligencias ordenadas se destaca la realización de una autopsia, pieza clave para determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer si se trató de un accidente o si hubo otros factores involucrados en la muerte del pescador de 62 años.

A estas horas, el foco de las actuaciones se centra en la localización de la camioneta Renault Kangoo de la víctima. Las autoridades trabajan bajo la fuerte presunción de que el vehículo se encuentra sumergido dentro del cauce del río San Luis.

Las tareas de rastrillaje continúan activas en procura de ubicar la unidad y recolectar mayores indicios que permitan reconstruir la mecánica de los hechos en una investigación que permanece abierta.