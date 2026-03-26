Desde carne a papel higiénico: 16 detenidos por contrabando en Rivera y Tacuarembó bajo la "Operación Banum"

El Ministerio del Interior informó este jueves que, tras varios meses de trabajos de investigación e inteligencia, durante el día de ayer se llevó a cabo la llamada Operación "Banum". Un operativo a gran escala destinado a desarticular grupos organizados dedicados al contrabando desde la ciudad de Livramento, en Brasil, hacia el departamento de Tacuarembó.

El operativo consistió de 39 allanamientos, tres de ellos en Rivera y el resto en Tacuarembó. Además, se solicitaron 23 órdenes de detención vinculadas a la investigación.

Tras los allanamientos, 16 personas (10 mujeres y seis hombres) fueron detenidas y cuatro emplazadas. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía semiespecializada de Rivera.

Operación "Banum". Ministerio del Interior.

Según informó el Ministerio del Interior, la valoración de Aduanas sobre las mercaderías incautadas supera las 60 toneladas, mientras que su valor monetario se estima en más de $ 10 millones.

La mercadería y objetos incautados consistieron de:



2 vehículos

1 revólver

7 cartuchos cal. 22 mm

1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm

1 cargador de pistola 9 mm

131.205 pesos uruguayos

400 paquetes de arroz

500 kilos de azúcar

350 paquetes de sal

500 paquetes de yerba

250 paquetes de legumbres

500 paquetes de fideos

Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas

250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)

250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté) 400 paquetes de galletitas

300 unidades de chocolates y bombones

150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)

300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)

Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental

1.200 rollos de papel higiénico

200 unidades de detergentes y lavandina

1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones

300 botellas de agua mineral

350 unidades de energizantes

250 unidades de jugos en polvo

250 unidades de jugos en polvo 759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)

500 cartones de cigarrillos

500 cajillas de cigarrillos

100 paquetes de tabaco

1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche

300 unidades de manteca

Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras

300 kilos de huevos

80 fardos de cerveza

2.100 unidades de cerveza en botella y en latas

150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales

60 kilos de queso

350 unidades de café

2 handys marca BOATENG (sic) con cargador

El operativo contó con la participación de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Bienes incautados en la Operación "Banum". Foto: Ministerio del Interior.

Parte de los bienes incautados serán donados a escuelas y centros sociales. En lo que respecta a la carne , la misma será destruida por el MGAP. Bebidas alcoholicas y cigarrillos también fueron destruidos.