Desde carne a papel higiénico: 16 detenidos por contrabando en Rivera y Tacuarembó bajo la "Operación Banum"
Aduanas estima que el peso de los bienes incautados alcanza las 60 toneladas, con un valor de $10 millones de pesos.
El Ministerio del Interior informó este jueves que, tras varios meses de trabajos de investigación e inteligencia, durante el día de ayer se llevó a cabo la llamada Operación "Banum". Un operativo a gran escala destinado a desarticular grupos organizados dedicados al contrabando desde la ciudad de Livramento, en Brasil, hacia el departamento de Tacuarembó.
El operativo consistió de 39 allanamientos, tres de ellos en Rivera y el resto en Tacuarembó. Además, se solicitaron 23 órdenes de detención vinculadas a la investigación.
Tras los allanamientos, 16 personas (10 mujeres y seis hombres) fueron detenidas y cuatro emplazadas. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía semiespecializada de Rivera.
Según informó el Ministerio del Interior, la valoración de Aduanas sobre las mercaderías incautadas supera las 60 toneladas, mientras que su valor monetario se estima en más de $ 10 millones.
La mercadería y objetos incautados consistieron de:
- 2 vehículos
- 1 revólver
- 7 cartuchos cal. 22 mm
- 1 caja conteniendo 50 municiones de 9 mm
- 1 cargador de pistola 9 mm
- 131.205 pesos uruguayos
- 400 paquetes de arroz
- 500 kilos de azúcar
- 350 paquetes de sal
- 500 paquetes de yerba
- 250 paquetes de legumbres
- 500 paquetes de fideos
- Más de 600 unidades de ketchup, mostaza, mayonesa y salsas
250 unidades de conservas (atún, sardinas, paté)
- 400 paquetes de galletitas
- 300 unidades de chocolates y bombones
- 150 unidades de dulces (membrillo, rapadura, etc.)
- 300 unidades de snacks (papas, maní, etc.)
- Más de 950 unidades de jabones, shampoo, acondicionador y pasta dental
- 1.200 rollos de papel higiénico
- 200 unidades de detergentes y lavandina
- 1.620 unidades de refrescos en todas las presentaciones
- 300 botellas de agua mineral
- 350 unidades de energizantes
250 unidades de jugos en polvo
- 759 botellas de bebidas alcohólicas (caña, vodka, vino, whisky y aperitivos)
- 500 cartones de cigarrillos
- 500 cajillas de cigarrillos
- 100 paquetes de tabaco
- 1.050 litros de leche, yogurt, achocolatada y crema de leche
- 300 unidades de manteca
- Más de 13.000 kilos de carne (vacuna, cerdo, pollo), embutidos y verduras
- 300 kilos de huevos
- 80 fardos de cerveza
- 2.100 unidades de cerveza en botella y en latas
- 150 packs de cerveza en cajas y fundas adicionales
- 60 kilos de queso
- 350 unidades de café
- 2 handys marca BOATENG (sic) con cargador
El operativo contó con la participación de las Jefaturas de Policía de Tacuarembó, Rivera y Artigas, Guardia Republicana, Aviación Policial, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Parte de los bienes incautados serán donados a escuelas y centros sociales. En lo que respecta a la carne , la misma será destruida por el MGAP. Bebidas alcoholicas y cigarrillos también fueron destruidos.
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