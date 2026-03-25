Aduanas incautó más de 32.000 perfumes falsificados en el puerto de Montevideo: provenían de China

Un operativo realizado por la División Control de Cargas de la Dirección Nacional de Aduanas culminó en las últimas horas con la incautación de 32.256 unidades de perfumes en presunta infracción marcaria. La mercadería, que arribó al Puerto de Montevideo en un buque de bandera de Singapur procedente del Puerto de Ningbo, China, tiene un valor de mercado estimado en US$ 3.217.044.

La maniobra fue detectada tras un análisis de riesgo que permitió identificar inconsistencias en la carga declarada, según informó Aduanas en un comunicado. Al inspeccionar el contenedor, que oficialmente transportaba 791 bultos, los funcionarios hallaron 553 cajas con fragancias que intentaban replicar de forma apócrifa a las reconocidas marcas árabes “Lattafa” y “Armaf”.

Ante la evidencia, la Fiscalía de turno dispuso el bloqueo inmediato de la mercadería por infracción a la Ley de Marcas N° 17.011, a la espera de las denuncias correspondientes de los representantes legales de las firmas originales.

Los detalles que revelaron la falsificación en el Puerto

La investigación de Aduanas determinó que los productos carecían de los elementos de seguridad esenciales que distinguen a las fragancias originales de Emiratos Árabes Unidos. Mientras que los perfumes auténticos cuentan con logos impresos, hologramas de seguridad y la marca labrada en la base del envase, ninguna de estas condiciones se cumplía en las unidades incautadas. Además, el origen de la mercadería (China en lugar de Medio Oriente) fue un factor determinante para confirmar la sospecha de los investigadores.

Más allá de la infracción comercial, las autoridades advirtieron sobre los peligros sanitarios que implica el uso de estos productos. Al ser elaborados con materiales de bajo costo, sin supervisión profesional ni normas de calidad, la manipulación de fragancias falsificadas puede derivar en cuadros graves de alergias, lesiones cutáneas, intoxicaciones y daños al sistema nervioso. Asimismo, se alertó sobre posibles desbalances hormonales y problemas respiratorios vinculados a los componentes químicos no declarados en estos envases.