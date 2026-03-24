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El País Información Policiales

Incautación millonaria en Montevideo: clausuran local por contrabando y riesgo sanitario

Un operativo conjunto entre Aduana y la Intendencia de Montevideo resultó en la incautación de mercadería valuada en más de $ 8,3 millones. Hallaron más de 11.000 cigarrillos y 10.000 auriculares.

El País
El País
24/03/2026, 12:40
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Incautación millonaria en depósito de Montevideo
Incautación millonaria en depósito de Montevideo
Doto: Aduanas

Un local comercial ubicado a pocos metros de la Facultad de Ciencias Sociales fue intervenido tras detectarse graves irregularidades. Tras un operativo conjunto entre Aduana y la Intendencia de Montevideo se incautó en el lugar mercadería valuada en más de $ 8,3 millones.

El establecimiento está ubicado en la intersección de las calles Guayabos y Vázquez. Durante la inspección, los funcionarios constataron que el comercio no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y salubridad exigidas por la normativa vigente.

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Según el reporte oficial, el estado del recinto representaba un riesgo sanitario directo para los clientes, lo que derivó en que lo clausuraran. Mientras, los equipos de Aduana iniciaban el conteo de mercadería en presunta infracción aduanera.

Incautación millonaria: cigarrillos, artículos de limpieza y bebidas alcohólicas
Incautación millonaria: cigarrillos, artículos de limpieza y bebidas alcohólicas
Foto: Aduana

Millonaria incautación

En total, las autoridades contabilizaron 11.394 cigarrillos de diversas marcas y 10.320 auriculares. El inventario también incluyó insumos de higiene y oficina.

El decomiso abarcó una importante cantidad de bebidas alcohólicas, como whisky, botellas de vino y caña.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades legales de los propietarios del comercio.

Bebidas alcohólicas incautadas
Bebidas alcohólicas incautadas
Foto: Aduana

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