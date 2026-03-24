Asesinato en Paysandú: un hombre fue condenado tras matar a otro en la calle

Un hombre de 33 años fue condenado este lunes a siete años de prisión tras matar a otro de una puñalada en la vía pública en la ciudad de Paysandú, confirmaron a El País fuentes de Fiscalía. El hombre fue imputado por un delito de violencia doméstica agravado y un delito de homicidio.

El crimen ocurrió el domingo en la madrugada. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la investigación, la víctima y su expareja se dirigían a la comisaría para denunciar la ausencia de su hijo menor de edad.

En el camino, un hombre —también expareja de la mujer— los intercedió y comenzaron a discutir. El agresor, identificado como Nicolás Miguel Escobar Álvarez, sacó un cuchillo de su bolsillo y apuñaló en el pecho al otro hombre. También agredió a la mujer, pero esta logró escapar.

El homicida huyó del lugar pero fue encontrado horas más tarde y detenido. Este lunes la Fiscalía Departamental de Paysandú de 4º turno, dirigida por Cecilia Irigoyen, dispuso la formalización del agresor y la condena a prisión.