Así ocurrió el trágico accidente de un avión militar en Colombia, que dejó al menos 66 muertos

Una tragedia aérea sucedió este lunes en la Amazonia colombiana. Un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que había despegado desde la ciudad de Puerto Leguízamo con un total de 128 personas a bordo, se precipitó a tierra poco después de iniciar su vuelo. Según los balances oficiales, el siniestro dejó al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

"En la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional", señaló anoche el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aclaró que el avión llevaba tres personas más que las 125 informadas inicialmente.

El general López agregó: "Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación".

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Colombia Foto: DANIEL ORTIZ/AFP

Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional. "Al momento están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar", indicó.

El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 "que no revisten mayor gravedad", fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.

A lo largo del día reinó una confusión en cuanto a las víctimas del siniestro pues el avión se incendió tras caer en un remota zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

Accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Foto: EFE/ Miputumayo.com.co

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.

"La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad", manifestó el ministro de Defensa, quien es general retirado de la FAC.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

Tareas de rescate tras accidente de un avión militar en Colombia Foto: DANIEL ORTIZ/AFP

Unión en la tareas de rescate

En la tareas de rescate participaron la Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, socorristas de la Defensa Civil y decenas de lugareños que, al presenciar la caída del avión, corrieron hacia el lugar para ayudar a los heridos, a muchos de los cuales los subieron en motocicletas para llevarlos al Hospital María Angelines.

Fuerza Aeroespacial Colombiana y paramédicos transportan a una persona herida en la base aérea CATAM en Bogotá. Foto: AFP

La atención inicial a los heridos se dificultó porque los servicios de salud de Puerto Leguízamo son limitados ya que se trata de un municipio desconectado por carretera del resto del país, al que solo se puede acceder por vía a aérea o por vía fluvial en un recorrido de ocho horas.

Por esa razón, la FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 "con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos", así como un avión Casa 295 con 24 camillas", según el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva.

Un miembro de la Armada colombiana dirige el tráfico mientras ambulancias que transportan a algunos de los heridos en el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea ingresan al hospital militar de Bogotá Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP

También fue enviado un helicóptero medicalizado UH60 para transportar heridos a ciudades más cercanas, como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

El accidente ha dado pie a una controversia política en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo por el recorte del presupuesto de Defensa que, según opositores al Gobierno, afecta el mantenimiento de las aeronaves militares.

Una ambulancia traslada heridos de un accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Colombia Foto: EFE/ Carlos Ortega

"Presidente, si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables de gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios", escribió en su cuenta de X la candidata presidencial Claudia López.

El comentario fue en respuesta a un post de Petro en el que dijo que hace años su Gobierno decidió "la renovación del armamento de las fuerzas militares", pero eso no ha sido posible por "las dificultades burocráticas en la administración militar".

Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?



Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

EFE