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El País Mundo

Trágico accidente aéreo en Colombia: conmoción por la caída de un avión militar con decenas de pasajeros

Un operativo de emergencia masivo se despliega en la región tras el impacto del Hércules. Las autoridades colombianas aún no confirman nada sobre muertos o sobrevivientes.

23/03/2026, 14:15
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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a decenas soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

"Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", agregó el ministro, aunque medios locales reportan que la aeronave llevaba alrededor de 110 soldados a bordo.

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Fuentes del Ejército indicaron a la AFP que el avión transportaba unas 80 personas.

Gustavo Petro lamentó el accidente de un avión militar en Putumayo

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte que voluntarios de esa organización en el Putumayo, "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Un avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en el sur de Colombia.
Un avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en el sur de Colombia.
Foto: Rastreo de Redes/EFE

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", agregó el ministro de Defensa.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.

Con información de EFE y AFP

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