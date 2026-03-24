El conflicto en Medio Oriente en su nueva etapa tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que fueron respondidos con represalias. Los enfrentamientos cruzados pusieron en riesgo no solo la seguridad en la región sino el suministro mundial de combustibles, y provocaron un alza en los precios del petróleo. Estos son los últimos acontecimientos de la guerra:

Israel quiere tomar el "control" de una zona de seguridad en el sur de Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el martes que el ejército tomará el control del sur del Líbano hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera.

"Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbolá para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI (las fuerzas armadas israelíes) controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani", declaró.

Irán amenaza a Israel con ataques "contundentes" en apoyo a Líbano y palestinos

Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron el martes que realizarán ataques "contundentes" con misiles y drones contra Israel si continúa con sus "crímenes contra los civiles del Líbano y de Palestina", al cumplirse 25 días de guerra en Medio Oriente.

"Si persisten los crímenes contra los civiles del Líbano y de Palestina", las fuerzas israelíes "serán blanco de contundentes ataques con misiles y drones", indicaron en un comunicado el ejército ideológico de la república islámica.

El humo surge del sitio de un ataque aéreo israelí que apuntó a una zona en los suburbios del sur de Beirut el 23 de marzo de 2026. Foto: IBRAHIM AMRO/AFP

Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoca reunión urgente por la guerra

El Consejo de Derechos Humanos se reunirá el miércoles con carácter de urgencia para debatir los ataques de Irán contra varios países del Golfo y sus consecuencias sobre los derechos humanos en la región, indicó la ONU.

Irán denuncia ataques contra infraestructuras gasísticas

Dos instalaciones de gas y un gasoducto fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos, aseguraron medios iraníes, horas después de que Donald Trump anunciara haber aplazado su amenaza de golpear infraestructuras energéticas del país.

Ataques con drones alteran filial en la nube de Amazon en Baréin

Los servicios de la filial de computación en la nube del gigante estadounidense Amazon en Baréin están "perturbados" tras ataques con drones en la región en las últimas 24 horas, indicó el martes a la AFP el proveedor, confirmando una información de Reuters.

Lufthansa y Cathay Pacific prolongan la suspensión de vuelos a Medio Oriente

El grupo Lufthansa prolongó la suspensión de los vuelos de todas sus aerolíneas hacia Medio Oriente hasta finales de abril, e incluso hasta finales de octubre para algunas de ellas, debido a la guerra en la región.

Por su lado, la aerolínea de Hong Kong Cathay Pacific informó que extendió hasta el 31 de mayo la suspensión de sus vuelos hacia y desde Dubái y Riad por la guerra.

Al menos 15 exparamilitares muertos en Irak

Un "ataque estadounidense" en el oeste de Irak mató la madrugada del martes a 15 combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi), según un balance actualizado publicado por esta alianza de exparamilitares que incluye a grupos proiraníes.

Entre las víctimas se encuentra "el comandante de operaciones de (la provincia de) Al Anbar para el Hashd al-Shaabi, Saad Dawai", indicó en un comunicado la alianza, integrada en las fuerzas regulares del Estado iraquí, pero cuyos grupos armados tienen fama de actuar por su cuenta.

Explosiones y cuatro heridos en Tel Aviv

Cuatro personas resultaron levemente heridas el martes por la mañana en Tel Aviv, donde se produjeron varias explosiones tras una alerta de misiles iraníes, informó el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

El organismo difundió videos de un edificio parcialmente destrozado y de vehículos en llamas.

La televisión estatal iraní anunció que Teherán disparó una "nueva oleada de misiles" contra Israel. Más tarde, el ejército israelí dijo que intentaba interceptarlos.

Humo se eleva desde el sitio de un ataque aéreo israelí que apuntó al pueblo libanés meridional de Hanniyeh el 24 de marzo de 2026. Foto: KAWANT HAJU/AFP

Dos muertos al sureste de Beirut

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque israelí contra la aldea de Bshamoun, al sureste de Beirut, anunció el martes el Ministerio de Salud libanés.

Siete ataques israelíes en Beirut

Según la agencia oficial de noticias libanesa ANI, Israel llevó a cabo siete ataques aéreos durante la noche contra objetivos de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut.

El petróleo supera los US$ 100 el barril

El precio del petróleo Brent repuntó el martes y volvió a situarse por encima de los 100 dólares el barril, un día después de una caída de más del 10% provocada por el anuncio de Trump de conversaciones con Teherán, aunque la república islámica lo desmintió.

En las operaciones asiáticas, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 3,89%, hasta 103,83 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparaba un 3,89%, hasta 91,53 dólares.

Repunte de los mercados asiáticos

Los mercados bursátiles asiáticos abrieron al alza el martes tras las declaraciones de Trump sobre unas "muy buenas" negociaciones con Irán, que sin embargo negó tal escenario.

En Tokio, el índice Nikkei subía un 0,74% tras dos sesiones consecutivas de fuertes caídas, mientras que el Kospi de Seúl avanzaba un 1,87%.

Von der Leyen pide el fin de las hostilidades

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el martes durante una visita a Australia que se ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente al destacar sus "consecuencias sobre los precios del gas y el petróleo".

Nuevos ataques en el Golfo

Arabia Saudita anunció el martes temprano que había destruido una veintena de drones en el este del país, sin dar más detalles. Por su parte, el ejército de Kuwait afirmó estar respondiendo a "amenazas de drones y misiles".

AFP