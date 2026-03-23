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Donald Trump afirma que tiene conversaciones "productivas" con Irán y cae el precio de petróleo

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán "han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente", escribió Trump.

23/03/2026, 08:57
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El presidente estadounidense Donald Trump camina por el Salón de la Cruz de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump camina por el Salón de la Cruz de la Casa Blanca.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ordenó posponer los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, tras mantener "conversaciones muy buenas y productivas" con Teherán, que continuarán esta semana.

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán "han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente", escribió Trump a primera hora del lunes en su red Truth Social.

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"Basándome en el tenor y el tono" de las conversaciones, que "continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso", agregó.

En este contexto los precios del petróleo bajaron más del 10%. Tanto el barril de Brent del Norte como el de West Texas Intermediate perdían más del 14%, situándose en US$ 96 dólares y US$ 84,37 respectivamente.

Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más del 2% durante la sesión matutina, lucían en verde sobre el mediodía.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Un miembro de la defensa civil iraní camina con una manguera junto a un camión cisterna destruido cerca de un incendio que continúa activo tras un ataque aéreo nocturno contra la refinería de petróleo de Shahran, en el noroeste de Teherán.
Un miembro de la defensa civil junto a un camión cisterna en la refinería de petróleo de Shahran, en Teherán.
Foto: AFP

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención" y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

AFP y EFE

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