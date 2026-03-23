El acuerdo entre el Mercosur y la UE ya tiene fecha de inicio: la aplicación provisoria empezará el 1° de mayo
La Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional pese al proceso para que la Justicia determine la legalidad del acuerdo entre ambos bloques.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.
El Parlamento Europeo pidió en enero que la Justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Pero, entretanto, la Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.
Noticia en desarrollo.
AFP
¿Encontraste un error?