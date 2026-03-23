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El País Negocios Noticias

El acuerdo entre el Mercosur y la UE ya tiene fecha de inicio: la aplicación provisoria empezará el 1° de mayo

La Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional pese al proceso para que la Justicia determine la legalidad del acuerdo entre ambos bloques.

23/03/2026, 09:09
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La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente Yamandu Orsi, se saludan tras firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE.
La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente Yamandu Orsi, se saludan tras firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE.
Foto: AFP

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la Justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero, entretanto, la Comisión Europea optó por que el acuerdo se aplique de forma provisional, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

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AFP

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