Luego de que los parlamentos de Uruguay y Argentina aprobaran el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el jueves, y después de que este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunciara la entrada en vigor provisional, queda estipulado cómo será el cronograma de desgravación de las exportaciones entre ambos bloques.

Aún resta que en la interna los países del Mercosur discutan entre sí con qué porción de las cuotas de exportación de productos se quedará cada uno, pero hay elementos que ya se saben. Uruguay, por ejemplo, exporta año a año 5.600 toneladas de carne por la denominada Cuota Hilton, que es un cupo de exportación anual a la Unión Europea. Esa cantidad, a partir de mayo, dejará de pagar los aranceles del 20%, anunció este viernes Valeria Csukasi, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Csukasi explicó que tras el anuncio de Von der Leyen el acuerdo "va a ver la luz en no más de tres meses". Según dijo, luego de una serie de trámites burocráticos que deben realizar los países, empezarán a contarse 60 días para la puesta en vigor de este acuerdo provisorio.

La subsecretaria aseguró que en mayo será la puesta en marcha, "lo que va a implicar que empiecen a regir los cronogramas de eliminación de aranceles tanto para los países del Mercosur como de la UE".

"Uruguay va a poder exportarle carne que hoy va por Cuota Hilton sin pagar el arancel del 20%. De un día para el otro ese arancel desaparece. Ese es un ejemplo concretísimo de lo que vamos a ver en mayo", apuntó Csukasi.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y la vicecanciller, Valeria Csukasi. Foto: Natalia Rovira

Añadió, que habrá además "nuevas cuotas" tanto para la carne como para la miel y el arroz, cambios que "demoran unos años pero en etapas van entrando en funcionamiento". Además "se suman un montón de productos que desde el día uno ya no van a pagar arancel o van a pagar menos", añadió.

Para los próximos días está prevista una reunión en Asunción para discutir la repartición de las cuotas, un proceso que será "complejo" porque "es donde está el valor más grande de este acuerdo". Pero "lo bueno es que el Mercosur está obligado" a resolverlo en no más de 90 días, porque así lo estipula el arreglo que se firmó con la UE.

Para la Cuota Hilton eso no cambia. "La cuota Hilton ya es nuestra, son 5.600 toneladas que tiene Uruguay desde hace muchos años. Eran 7.300 pero perdimos una parte durante la discusión del Brexit. Ya desde el primer día, al ser nuestra, lo que no se haya utilizado de esa cuota va a pagar cero arancel en comparación al 20% que paga hoy", celebró.

En cuanto al proceso inverso, o sea los productos que importa el Mercosur desde la Unión Europea, regirá "la misma lógica", es decir que "a partir de la entrada en vigor los productos europeos van a poder acceder a los mercados del Mercosur pagando menos aranceles".

No obstante, Csukasi detalló que "en muy pocos casos se elimina el arancel desde el día uno" porque el Mercosur tiene una canasta de desgravación "más tardía". Señaló que "en la mayor parte de los casos van a pasar 10 o 15 años para que el arancel realmente se elimine, pero desde el primer día empiezan a reducirse los aranceles". Esto, a su vez, también requerirá una discusión por cuotas de ingreso en la interna del bloque de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente Yamandu Orsi, se saludan tras firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. Foto: AFP

Ni Panamá ni Bolivia gozarán de los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El acuerdo, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, está pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo, que en enero decidió remitirlo al máximo tribunal de la UE para que analice si respeta los tratados del bloque.

De todas formas, la Comisión Europea podía proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, tal como se anunció este viernes.

Para Csukasi, el análisis del tribunal puede "llevar hasta dos años", pero celebró la puesta en marcha del acuerdo provisorio porque haber remitido el documento al tribunal fue "un intento de atrasar" la puesta en marcha por parte de algunos eurodiputados: "Estaban buscando formas de enlentecer este proceso y lo habían logrado hasta ahora".

"La Comisión lo entendió y lo evaluó como una táctica dilatoria para que el acuerdo no entrara en vigor", dijo la subsecretaria, que consideró que "la Comisión Europea ya ha pasado por estas experiencias innumerables veces" y sus integrantes "están un poco cansados de hacer estos procesos y después quedar desautorizados con las estrategias para demorar la entrada en vigor".

Por otro lado, consultada al respecto, Csukasi afirmó que ni Bolivia ni Panamá —miembro pleno del Mercosur y estado asociado, respectivamente— tendrán la posibilidad de gozar de los beneficios de este acuerdo con la Unión Europea.

"Si en algún futuro decidieran, tendrían que negociar completamente de cero con la UE", señaló y recordó que el arreglo "tiene efecto para los cuatro que lo firmaron".