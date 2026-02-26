El gobierno argentino ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y se convierte en el segundo país en avalarlo

Por amplio consenso, el Senado argentino convalidó el acuerdo UE-Mercosur y le imprimió la ratificación legislativa necesaria para su entrada en vigor. El oficialismo reunió el aval de sus aliados así como de una porción mayoritaria del peronismo, que lo avaló con algunas observaciones.

Obtuvo 69 a favor, tres en contra y ninguna abstención. Fue un debate acotado. El oficialismo resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos de la sesión. El apuro se asoció con el interés del gobierno en ser el primer país en ratificar el tratado comercial, pero Uruguay lo consiguió primero.

UE-Mercosur

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reunió un amplio apoyo con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluido el kirchnerismo.

Lo confirmó el chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista): “Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa. Creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, señaló. Tras ello, propuso la creación de una comisión bicameral de seguimiento de tratados comerciales y la implementación de un comité de seguimiento de pymes para mitigar efectos adversos y generar estímulos para incentivar la producción sectorial.

Fue Francisco Paoltroni (LLA) quien presentó el proyecto. “Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado”, consideró.

Senadores debaten durante una sesión sobre la reforma a la ley de glaciares y el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur en el Congreso argentino en Buenos Aires, el 26 de febrero de 2026. JUAN MABROMATA/AFP fotos

El santafecino Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, anticipó que acompañará la ratificación, aunque señaló que “no alcanza solo con un acuerdo comercial”. Explicó que también es necesario que se implemente el crédito productivo, que se invierta en infraestructura y logística, en programas de reconversión y capacitación laboral, y en políticas activas de desarrollo. “Creo que hay que hablar de herramientas y no de tratados, que es lo que realmente nos va a favorecer”, evaluó.

La exposición de Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago) siguió la misma línea. Pidió “un Estado presente para que nadie quede afuera”. Previamente, calificó el acuerdo de “una oportunidad histórica”. “Abre mercados, puede atraer inversiones y coloca a la argentina en el centro de la atención internacional”, consideró.

El pampeano Daniel Bensusán (Justicialista) fue tajante: “Argentina no puede quedar afuera de estos convenios multilaterales que hoy hacen a la economía global, a los procesos de desarrollo económico en todo el mundo”.

Desde Pro, Martín Goerling (Misiones) calificó el acuerdo de “histórico” y lo consideró “una política de Estado que ha transcendido a todos los gobiernos que lo fueron trabajando”.

El pedido del radical Maximiliano Abad de votar el acuerdo tras solo algunos discursos tensó el debate y generó el repudio de los senadores del bloque Justicialista. “Vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden cercenarnos la palabra. Es un atropello dejarnos sin la posibilidad de justificar lo que vamos a votar”, lanzó la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Tras un breve intercambio, la senadora Patricia Bullrich accedió a limitar los discursos del oficialismo sin acotar los de la oposición. Durante su intervención, dijo que el acuerdo le permite a los argentinos “soñar en grande”. “Las exportaciones argentinas van a crecer un 76% en cinco años y un 120% en 10 años. Las provincias ganan mercado, las pymes ganan escala, el campo gana en oportunidades”, resumió.

El neuquino Pablo Cervi lo puso en números: “Nos permitirá llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial”.

La senadora oficialista Patricia Bullrich (izq.) y el senador opositor José Mayans conversan durante una sesión para debatir una reforma a la ley de glaciares y el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur en el Congreso argentino en Buenos Aires. JUAN MABROMATA/AFP fotos

El recinto se abocó luego al debate de una nueva ley de glaciares propuesta por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, que tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. Según el sondeo de La Nación, los votos están justos y el gobierno dependerá del peronismo para avanzar con los cambios en la ley.

Delfina Celichini / La Nación (GDA)