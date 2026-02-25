Sánchez defendió ante empresarios españoles la estabilidad de Uruguay y resaltó el acuerdo del Mercosur con UE

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó ayer martes en Madrid, España, los atributos sobre Uruguay vinculados a su seguridad jurídica e institucional, y la estabilidad política y financiera.

Las palabras del jerarca, recogidas por Uy Press y en un comunicado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) —en cuya sede se organizó la jornada “Uruguay: oportunidades comerciales y clima de inversión”— tuvieron el objetivo de mostrar a Uruguay, una vez más, como un país atractivo para atraer inversión extranjera.

Por eso, entre otras cosas, Sánchez afirmó que el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea "no es únicamente un instrumento comercial, sino una apuesta estratégica por un comercio basado en reglas y estándares compartidos".

El tratado es visto así por el gobierno de Yamandú Orsi como un "faro" que tiene el objetivo de crear un espacio no solamente de libre comercio: también de "cooperación" institución y estructural.

De acuerdo al comunicado de la CEOE, el embajador uruguayo en España, Bernando Greiver, fue el encargado de presentar a Sánchez ante el auditorio de empresarios, y allí destacó del jerarca de Presidencia su "perfil dialogante y articulador, su capacidad para 'escuchar, acercar generaciones y dar certezas', y su compromiso con una política que enaltece la participación y refuerza la confianza ciudadana en las instituciones".

Consenso político

Sánchez también resaltó que Uruguay domina un "amplio" consenso partidario sobre la importancia de mantener vigentes los pilares esenciales de convivencia que caracterizan al país sudamericano, sobre todo la preservación de la estabilidad macrooeconómica como condición clave e indispensable para la inversión y el crecimiento.

En este sentido, el secretario de Presidencia valoró especialmente algunos avances sintetizados en el comunicado de las cámaras españolas, como "la ventanilla única de inversiones, la digitalización y automatización de trámites, la modernización de instrumentos como las zonas francas y una agenda integral de actualización normativa".

"El objetivo es claro", afirmó la CEOE en su gacetilla: Facilitar la actividad empresarial y generar condiciones que permitan reconvertir trabajadores y sobre todo empresas ante los desafíos del nuevo entorno global".

“No se trata de decir ‘esto no se puede’, sino de encontrar cómo hacerlo posible”, fueron palabras de Sánchez, que luego destacaría especialmente el lugar importante que juegan las pymes en la integración económica y regional, así como en la necesidad de avanzar en la modernización del propio Mercosur para adaptarlo al escenario global actual.