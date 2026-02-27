Con pasión y "dramatismo", gobierno y oposición pujaron juntos para ratificar acuerdo con UE antes que Argentina

En momentos de dura confrontación entre gobierno y oposición, hubo un tema que, al menos por unos días —aunque con paréntesis de desencuentros y amenazas, con el tono del resto de los conflictos reunió el consenso político, y hasta una voluntad de trabajo conjunto con miras en lograr un objetivo clave: la ratificación parlamentaria del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y que, como se cansó de repetir el canciller Mario Lubetkin, eso ocurriera lo antes posible, y permitiera a Uruguay poder jactarse de ser el primer país del bloque sudamericano en dar luz verde al acuerdo de asociación estratégica y comercial con los europeos.

Ese objetivo fue explícitamente compartido por algunos actores de la oposición, como por ejemplo el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, quien esta semana impulsó el acuerdo con todas las bancadas para que el proyecto se transformara en ley en la Cámara de Representantes antes de que tuvieran lugar las intervenciones de los legisladores.

Esta jugada, a la que estaban muy atentos en el gobierno de Yamandú Orsi, tenía por objeto ganarle la carrera al congreso argentino, cuyo Senado, a su vez, había adelantado 24 horas la sesión prevista para este viernes —para tratar el acuerdo pero también álgidos temas como la reformas laboral y del régimen penal juvenil.

En Uruguay, sin embargo, estaban al tanto de que “los kirchneristas pretendían hablar largo”, con lo que si ayer los diputados aprobaban el trámite lograrían la primicia.

Los canales de Youtube de ambos parlamentos iniciaron su transmisión en vivo sobre el mediodía, y Lubetkin —quien siguió la sesión desde las barras, acompañado de senadores del Frente Amplio y del ex vicecanciller colorado Nicolás Albertoni— vivió el desenlace con cierto “dramatismo”, al punto de que por momento se sintió como si estuvieran “en la tribuna de la Bombonera”, dijeron a El País fuentes oficiales.

El grito de gol, con la votación de 91 diputados a favor del acuerdo —no levantaron la mano, rechazándolo por “nefasto”, los legisladores Gustavo Salle y Nicolle Salle, de Identidad Soberana— fue hondo, y ahora el gobierno espera por las señales que provengan de la Unión Europea. Porque el compromiso de Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es que el tratado comience a aplicarse de forma “provisional”, mientras su Tribunal analiza si no hay incompatibilidades normativas.

De hecho, en el Palacio Santos están atentos a que desde Bruselas -más precisamente, de parte de la Comisión Europea- llegue en estos momentos alguna clase de “notificación”, porque hasta tanto eso no suceda el acuerdo “no entra en vigor”, precisó una fuente de la Cancillería.

Lo que sí han llegado son saludos y felicitaciones de, entre otros, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el comisario de Comercio y el gobierno italiano.

Lubetkin, en rueda de prensa, sintetizó el escenario de esta manera: “Hemos cumplido nuestra parte y ahora nuestros amigos europeos tienen una buena responsabilidad, ¿cómo actuarán en consecuencia? Esperemos”.

Puertas adentro en el gobierno, las expectativas con los europeos apuntan a que son ellos quienes -luego de un tortuoso camino que comenzó hace 26 años, y que tuvo su Día D el pasado 17 de enero en Asunción, donde se firmó el acuerdo- “tienen que cumplir”. Que la pelota está en su cancha, a partir de un día -ayer 26 de febrero- en que “todo cambió” con el paso que dieron Uruguay y Argentina con diferencia de horas -y más allá de que falta el que darán Brasil y Paraguay en cuestión de días.

Argentina se apura y gana en la promulgación

En la oposición, mientras tanto, al mojón de ayer se lo definió como una “fuerte señal a América, al Mercosur y a Europa”, dijo el diputado Rodríguez, en cuya intervención aprovechó para exigir al gobierno que ya promulgue la ley.

La urgencia, según supo El País, fue también trasladada al gobierno por canales informales desde la bancada nacionalista, para que se evitara lo que terminó ocurriendo: el gobierno de Javier Milei se adelantó y ya promulgó la ley de ratificación del acuerdo.

A las 18.30, el canciller argentino Pablo Quirno tuiteó que Milei ya había formado el decreto correspondiente, con lo que Argentina se transformó "en el primer país del Mercosur en promulgar" la ratificación.

"Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea", subrató.