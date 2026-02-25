Senado aprobó de manera unánime el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea; pasará a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en forma unánime el acuerdo interino de comercio (ITA, por sus siglas en inglés) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dando paso para que sea analizado por la Cámara de Representantes para su promulgación final. No obstante, aún resta tratar el acuerdo de asociación entre bloques como tal (EMPA), que incluye lo ya aprobado así como el contenido político y de cooperación, pero aún no fue remitido por el Poder Ejecutivo.

La bancada del Frente Amplio respaldó el acuerdo en su totalidad, destacó el trabajo de la comisión especial y reconoció el proceso mediante el cual, durante varios gobiernos, se llegó a la concreción del tratado, lo que legisladores oficialistas calificaron como una política de Estado.

Por su parte, la oposición, si bien votó el acuerdo “convencidamente”, planteó algunas preocupaciones. Desde el Partido Nacional, pusieron foco en defender la industria nacional y su competencia ante los productos extranjeros. También enfatizaron la necesidad de competir a nivel de captación de inversiones en el marco del acuerdo, al igual que el Partido Colorado, que además planteó una crítica con respecto a su tratamiento parlamentario.

El senador colorado Nicolás Albertoni, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, reconoció la importancia de aprobar el ITA, pero cuestionó no poder tratar el EMPA, el acuerdo político y de cooperación. “La aplicación de ITA es posible, pero la arquitectura completa del acuerdo es una señal clara hacia Europa. No compartimos la argumentación jurídica que se está manejando en el Mercosur para no enviar el EMPA a los Parlamentos, esperando un proceso europeo que es burocracia interna de Europa”, sostuvo en su intervención.

Según Albertoni, suplente del senador titular Robert Silva, esta decisión “puede generar impactos políticos” que no se deben “subestimar”. Por otro lado, el senador colorado Pedro Bordaberry planteó que “el próximo paso” a la aprobación del tratado es, como meta a largo plazo, que Uruguay y el Mercosur se integren plenamente a la UE como miembros del bloque.

La firma inicial por ambas partes del acuerdo, que involucra a cerca de 800 millones de personas en términos de los mercados que abarca, se dio en Asunción, Paraguay, el 17 de enero. Cuatro días después, el Parlamento Europeo, en una votación dividida, dispuso enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar si se ajusta a las bases jurídicas del bloque.

En Uruguay, primero ingresó al Poder Legislativo por la comisión especial del Senado, donde fue aprobado el lunes pasado; ahora, resta que la Cámara de Diputados lo haga. Para entrar en vigencia, debe ser homologado por los parlamentos de todos los países involucrados.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, señaló el lunes en conferencia de prensa, luego de comparecer en comisión, que el gobierno está a la espera de recibir un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “actualizar las estimaciones de impacto económico hechas en el ministerio desde 2019”.