Encuentran en la Cámara de Diputados actas de sesiones secretas del Consejo de Estado entre 1973 y 1984

Los presidentes de ambas cámaras legislativas, Carolina Cosse por el Senado y Sebastián Valdomir por Diputados, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la que anunciaron que se halló en el Parlamento documentación secreta sobre el Consejo de Estado, que funcionó en Uruguay entre 1973 y 1984, durante el período de la última dictadura cívico militar.

Según se informó, se trata de actas de sesiones que habían sido declaradas secretas por parte del Consejo de Estado y que fueron encontradas el jueves de la semana pasada en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

La idea ahora es que se procese la información, que se digitalice y se ponga a disposición de la ciudadanía, anunciaron ambos dirigentes frenteamplistas.

Cosse, la primera en tomar la palabra, aseguró que "se han tomado los recaudos para proteger esta información y pasarla a los formatos adecuados, cosa que se está haciendo con una celeridad encomiable para ponerla a disposición de la ciudadanía".

Añadió que, a su entender, se trata de "un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia", justo en el año en el que se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

Valdomir añadió que, en total, "fueron ubicadas doce cajas correspondiente a actas de las sesiones secretas" del Consejo que empezó a funcionar el 19 de diciembre de 1973.

Sebastián Valdomir anuncia el descubrimiento de actas de sesiones secretas del Consejo de Estado entre 1973 y 1984. Foto: Leonardo Mainé

Cómo fueron encontradas doce carpetas con actas secretas de sesiones del Consejo de Estado

El diputado frenteamplista manifestó que el hallazgo se dio producto "una de las líneas de trabajo" en la cámara que trató "de la digitalización de las carpetas de las comisiones investigadoras" que tuvieron lugar al retorno de la democracia en torno al período de la dictadura.

"Se seleccionaron inicialmente cuatro comisiones", dijo y explicó que dos funcionaron en los 80 y otras dos en los 90.

En ese marco, explicó Valdomir, es que aparecieron estas cajas y por tanto se ordenó que se hiciera un inventario y que luego se digitalizara "para evitar que estos papeles, que son viejos y en un estado de conservación entre bueno y frágil, se pudiera poner a disposición de las organizaciones de derechos humanos y los investigadores que han analizado este período de la historia reciente".

Valdomir añadió que el Consejo de Estado "sesionaba de manera pública" y esas actas están disponibles en la web del Parlamento. Pero también "sesionaba de manera secreta" y, por tanto, las actas de esas reuniones no están publicadas.

En rueda de prensa aseguró que estos documentos "estaban camuflados con otras actas de sesiones secretas de comisiones investigadoras y de la propia cámara" y por eso "pasaron desapercibidos" hasta el momento.

Sobre los temas que se abordaron en esas sesiones secretas, Valdomir explicó que por las carátulas se trata de "venias de destitución de funcionarios públicos de la época, por las más diversas razones, obviamente políticas y persecución ideológica". También "venias de designación de civiles" en cargos por ejemplo del Poder Judicial y del área de Relaciones Exteriores. Además aparecen discusiones sobre "venias de ascensos de militares" que ordenaba el Poder Ejecutivo "para que el Consejo de Estado ratificara esa decisión".

Valdomir añadió que el contenido de las actas se desconoce.

¿Qué fue el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado en Uruguay fue el órgano que ejerció labores legislativas una vez disueltas las cámaras por el poder civil y militar de la época, en 1973. Los integrantes eran designados por las autoridades.