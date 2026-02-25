Bordaberry propuso que Uruguay y el Mercosur se vuelvan miembros a la Unión Europea como meta a largo plazo

El senador colorado y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, propuso este miércoles, como un objetivo a largo plazo, que Uruguay y todo el Mercosur puedan integrarse como miembros plenos a la Unión Europea (UE). Lo dijo durante su intervención en el Parlamento, donde se trata este miércoles el acuerdo entre ambos bloques regionales.

En ese sentido, aludió a la “coyuntura internacional” actual, con un “enfrentamiento entre Estados Unidos y China”, y dijo que Uruguay debe “integrarse a aquellos grupos en los cuales puede tener peso”.

“La región que realmente comparte los valores, la democracia, los principios: Occidente, que es Europa y América”, sostuvo el dirigente colorado.

Bordaberry, si bien reconoció que su propuesta “puede parecer una quimera”, opinó que “es el próximo paso” que se debe intentar dar. Asimismo, en rueda de prensa, dijo que la aprobación del acuerdo UE-Mercosur “es un mojón, no un punto de llegada”.

“Tenés el problema de que el tratado de Copenhague tiene un impedimento geográfico, pero habría que modificarlo. (...) Lo que soñó (Enrique) Iglesias hace 40 años se logra hoy. Con este tema económico vamos a empezar a caminar juntos y tenernos más confianza”, declaró.

De acuerdo con el senador, esa confianza se generará con el tiempo y el transcurso de las relaciones comerciales entre ambos bloques: “Ellos van a ver que nosotros vendiéndoles nuestros productos no somos tan malos y que para ellos invertir acá es beneficioso. Todavía no somos novios, empezamos a salir”.

El Senado se apresta este miércoles a votar, en principio de manera unánime, el acuerdo interino de comercio (ITA) entre el Mercosur y la UE, dando paso a que lo trate la Cámara de Diputados para su promulgación final.