El sector del software y el frutícola esperan beneficiarse del acuerdo comercial con la Unión Europea

A marcha forzada el Parlamento y las cámaras empresariales intentan determinar qué sectores económicos pueden beneficiarse y cuáles perjudicarse con el inminente acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). Esta semana gran cantidad de gremiales desfilaron en comparecencias breves ante la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea.

Ya se sabe que se beneficiarán los exportadores de carne vacuna, de arroz o de miel por acceder a mejores condiciones para entrar al mercado europeo, pero otros sectores también tienen una visión al menos moderadamente optimista de las implicancias del acuerdo. Amílcar Perea, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, fue al Parlamento y señaló a El País que ve el acuerdo “con buenos ojos porque es una oportunidad muy grande” ya que los proveedores uruguayos de software podrían acceder al denominado “trato nacional” y vender a empresas europeas de primera línea sin una serie de trabas hoy existentes. “En nuestro rubro competimos por calidad y no por precio. Este acuerdo puede ayudar a que Uruguay sea un “hub” para Latinoamérica que atraiga empresas. El 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y el 10% al Reino Unido y puede ayudar a diversificar. No han sido los mejores años para vender a EE.UU. 2024 fue el primer año en que las exportaciones subieron menos de dos dígitos. Este acuerdo permite levantar la mira y está bien”, comentó.

Por su parte, Heraldo Méndez, gerente de la Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay, comentó a El País que el acuerdo es visto “positivamente” en el sector porque Uruguay podría beneficiarse de la “contraestación” y proveer a la UE cuando la producción frutícola allí es menor. En el caso de los citrus, los limones podrán entrar sin aranceles al séptimo año de vigencia del acuerdo y las naranjas al décimo año. Los arándanos, manzanas y peras no pagarán arancel a partir de la entrada en vigor del tratado.

Planta de procesamiento de cítricos en Uruguay.

Los autos

La presencia de los autos fabricados en la Unión Europea hoy en Uruguay es muy minoritaria. Los principales abastecedores son Brasil y China. Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, dijo que “siempre es bienvenido eliminar aranceles aunque la desgravación prevista es progresiva y lenta”. El Mercosur dejará ingresar a partir de los 15 años de vigencia del acuerdo una cuota anual de 50.000 unidades sin arancel, de las cuales 1.750 corresponderán a Uruguay. “Es una cuota un poco corta”, considera Paz. “No fuimos consultados para establecer el cupo”, aseguró.

Hoy por un automóvil que ingresa desde Europa se debe pagar un arancel del 23% al que se debe agregar la denominada tasa consular del 5% (que será eliminada). La industria automotriz uruguaya se reduce a la empresa Nordex que ensambla furgones Peugeot y Citroen, camiones Kia y los modelos Ford Transit que destina al mercado brasileño.

No cabe esperar un impacto significativo del acuerdo en la importación de ropa y calzado. Herminio Castro, presidente de la Cámara de Importadores de Textiles y Calzado explicó a El País que el acuerdo tendrá muy poca influencia porque hoy el 90% de las prendas importadas proviene de China, Pakistán e India y solamente vienen de Europa productos de marcas muy específicas. Tanto los productos de vestimenta como el calzado europeo pagan aranceles y la tasa consultar que en el caso de los primeros suman 25% y para el segundo 35%.

Grúas trabajando en playa de containers en el Puerto de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Tercer destino

La Unión Europea es el tercer destino de las exportaciones uruguayas y es el primer origen de la inversión extranjera directa. Margarita Varela, gerente de la Unión de Exportadores dijo en la comisión parlamentaria que “la Unión Europea es un socio relevante para la exportación, pero también la importación, porque es el tercer origen de nuestras importaciones, concentrándose principalmente en bienes de capital, equipamiento, maquinaria, insumos industriales y vehículos”. “Como les decía, la importancia de este acuerdo es tener un marco legal y de certidumbre para poder profundizar y desarrollar los negocios, no solo de exportación sino también para atraer inversiones productivas a Uruguay”, agregó.

En Uruguay trabajan en empresas que exportan a la UE 43.000 personas de manera directa.