Interpelación a Lubetkin: postura por Venezuela, mención a Taiwán en una declaración y falta de respuesta por visas

"Tiene que haber democracia en Venezuela. El panorama es clarísimo: elecciones libres y democráticas, y garantías a todos los niveles con un organismo que las brinde”. Así el canciller Mario Lubetkin sentó, una vez más, la postura de Uruguay sobre el país latinoamericano ante los cuestionamientos de la oposición. Este supuso solo uno de los tantos asuntos, aunque ocupó un rol central, que estuvieron sobre la mesa en la interpelación que se realizó ayer en comisión permanente.

Lubetkin, que estuvo acompañado de la subsecretaria Valeria Csukasi, también recibió preguntas -en una sesión que duró unas cinco horas y tuvo la particularidad de que no se presentaron mociones- sobre el tratamiento de dos acuerdos del Mercosur -Unión Europea y Singapur-, el viaje del presidente Yamandú Orsi con varias autoridades y empresarios a China y la restricción de las visas de inmigrantes para uruguayos que determinó Estados Unidos.

El canciller, después de responder las consultas, cerró diciendo que “la política exterior no es política de espectáculo sino que es pragmática y concreta”. Dijo que el gobierno no se está concentrando en un solo escenario, en referencia a China, sino que el ministerio tiene una gestión en la que “se abren todos los terrenos”. Hay negociaciones con Estados Unidos -país al que hubo tres misiones oficiales- “muy concretas y precisas” de las que espera que “den los resultados a corto plazo”.

El canciller Mario Lubetkin, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en el Parlamento Foto: Leonardo Mainé

Antes, el diputado interpelante del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, había citado al exsecretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken: “En el sistema internacional, si no estás sentado a la mesa, estás en el menú”. Lo hizo en relación con el acercamiento con China. A entender del legislador, en la política exterior se deben “colocar los huevos en todas las canastas aunque surjan reparos desde el punto de vista ideológico”.

En respuesta, Lubetkin aseguró que hoy se está “en la mesa” porque, de lo contrario, el país no tendría “todos los consensos” que consigue y las solicitudes que recibe para que asuma “responsabilidades que van mucho más allá de las capacidades que tiene al ser de 3,5 millones de habitantes”.

Debate

El diputado nacionalista dedicó gran parte de su intervención a las diferentes posturas que hay en el Frente Amplio sobre la situación en Venezuela. Le “consta”, dijo, que dentro del partido oficialista “conviven dos demonios”. Por un lado, están los “históricos defensores del chavismo y lamebotas de los dictadores venezolanos, nicaragüenses y cubanos”, y, por el otro, “existen aquellos que han sufrido la presión para silenciarse pero que, poco a poco, se han hecho escuchar”.

Este no fue el único momento en el que el legislador blanco hizo referencia a la interna frentista. En un momento, se dirigió de manera directa a Lubetkin: “Desde afuera percibo que hay varios que le están queriendo hacer temblar la silla desde dentro del gobierno’”. Y más tarde remató: “Está bravo el serrucho dentro del gobierno”.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, en el Parlamento. Foto: archivo El País

Pero, además, responsabilizó a la bancada del Frente Amplio de que el clima en el Parlamento “no está siendo el mejor”. El legislador apuntó: “Hay que hacer fuerza para mantener el compromiso cuando el comportamiento del oficialismo atenta contra la buena voluntad”. A su turno, Lubetkin y Csukasi dieron respuesta a las preguntas planteadas por Rodríguez. Uno de los cuestionamientos fue la demora de la publicación en el diario oficial del acuerdo Mercosur-Singapur tras la votación en el Parlamento, paso necesario para que quede efectiva la ratificación. Csukasi explicó que encontraron dificultades para que IMPO hiciera público el extenso documento, lo que les dejó una “enseñanza” a partir de la que están “haciendo las gestiones” para que no suceda lo mismo con el de la Unión Europea.

Por otra parte, sobre la declaratoria en conjunto de China y Uruguay en el marco del viaje de Orsi, Rodríguez se había centrado en el enunciado: “Cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone”. Para el legislador, esta frase era “hacer una de más”. En respuesta, Lubetkin dijo que el documento “se asemeja” a lo que en otras oportunidades firmaron los expresidentes Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Tabaré Vázquez (Frente Amplio). “En esencia, no tiene ningún cambio en lo sustancial salvo un gran capítulo de innovación y ciencia, que es la novedad que tiene que ver con el futuro”, apuntó.

Otra parte de la interpelación se centró en la suspensión de visas para migrantes de Estados Unidos. El canciller aseguró que no tenía “novedades” de por qué se tomó esta decisión y reafirmó que es “estupenda” la relación con el país. “A esta altura, lo único que nos interesa es que se termine esa lista y, sobre todo, salir”, señaló.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, en el Parlamento Foto: Leonardo Mainé

La mira en otros acuerdos

Durante la sesión se habló sobre la posibilidad de que Uruguay acceda al acuerdo de libre comercio de la Asociación Económica Integral Regional. Csukasi contó que Uruguay lo ha tenido en la mira desde hace un tiempo porque es una región de especial interés para el sector agroexportador. En noviembre -recordó la subsecretaria-, los países miembros establecieron que iban a “permitir el ingreso” de nuevos socios y que iban a “aceptar el diálogo con Hong Kong, Chile, Bangladesh y Sri Lanka”. Dada esa situación, desde Cancillería empiezan a hacer gestiones con Chile “para entender mejor el proceso” y “surge el interés en acercarse a este acuerdo”. Tiempo después, el presidente Orsi se comprometió en el viaje oficial a China ante empresarios a iniciar el proceso para solicitar la adhesión.